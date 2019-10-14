Boğaziçi’nin yarışmasında dokuz film

Kırım Yarımadası’ndan çıkma genç sinemacı Nariman Aliev’in, Cannes Film Festivali’nin Belirli Bir Bakış bölümünde gösterilen ilk uzun metrajlı filmi “Homeward”, Vendita Zegiraj’ın Karlovy Vary Film Festivali’nde gösterilen filmi “Aga’s House”, Adilkhan Yerzhanov’un “A Dark Dark Man”i yarışacak filmler arasında yer alıyor. Ines Tanoviç’in Bosna Hersek’in Oscar adayı ve 25. Saraybosna Film Festivali’nin açılış filmi ”The Son” da yarışacak dokuz filmden biri. Bu yıl Filipinli yönetmen Brillante Ma Mendoza’nın jüri başkanı olacağı yarışmada, En İyi Film’e 50 bin TL değerinde para ödülü verilecek.