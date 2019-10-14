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14.10.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Boğaziçi’nin yarışmasında dokuz film

7. Boğaziçi Film Festivali’nin Uluslararası Yarışması’nda dokuz yapım yer alıyor.

Boğaziçi’nin yarışmasında dokuz film

Kırım Yarımadası’ndan çıkma genç sinemacı Nariman Aliev’in, Cannes Film Festivali’nin Belirli Bir Bakış bölümünde gösterilen ilk uzun metrajlı filmi “Homeward”, Vendita Zegiraj’ın Karlovy Vary Film Festivali’nde gösterilen filmi “Aga’s House”, Adilkhan Yerzhanov’un “A Dark Dark Man”i yarışacak filmler arasında yer alıyor. Ines Tanoviç’in Bosna Hersek’in Oscar adayı ve 25. Saraybosna Film Festivali’nin açılış filmi ”The Son” da yarışacak dokuz filmden biri. Bu yıl Filipinli yönetmen Brillante Ma Mendoza’nın jüri başkanı olacağı yarışmada, En İyi Film’e 50 bin TL değerinde para ödülü verilecek. 

Traktörler "Makrobat"la eğimli arazide güvendeİstanbul'da 18 yaşındaki üniversite öğrencisi ile babasının, Yıldız Teknik Üniversitesinden (YTÜ) uzmanların iş birliğiyle geliştirdiği "Makrobat" sistemi, traktörlerin yüzde 75 eğimde bile rahatlıkla çalışmasını sağlıyor.
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