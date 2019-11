‘Böyle etkileşim beklemiyordum’

Ankara’da yaşayan 30 yaşındaki youtuber Abdullah Enes Şahin, 9 Temmuz’da twitter’dan, “Biz neden ‘Ağaç Dikme Bayramı’ ilan etmiyoruz. Her yıl bir gün ayıralım, 82 milyon ağaç dikelim. Hem dünyaya örnek olalım, hem gelecek nesillere yemyeşil bir ülke bırakalım” paylaşımında bulundu. Kısa sürede büyük etkileşim alan tweete Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kayıtsız kalmadı. Erdoğan, Şahin’in tweetini alıntılayarak “Bu çok güzel bir fikir Enes. Milli bir ağaçlandırma bayramımızın olması içinde ben ve arkadaşlarım her zamanki gibi üzerimize düşeni yapacağız” diye yazdı. Ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla her yıl 11 Kasım gününün ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ olarak kutlanmasına karar verildi. Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda “Geleceğe Nefes” projesi başlatıldı. Orman Genel Müdürlüğü’nün fidanlıklarından temin edilen fidanlarla önceki gün saat 11.11’de tüm Türkiye’de “11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes” programı ile eş zamanlı olarak fidan dikme etkinliği düzenlendi.

O da davetliydi

Etkinliğin davetlilerinden biri de Abdullah Enes Şahin’di. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ankara’da katıldığı fidan dikme etkinliğine katılan Şahin, yaşadıklarını Milliyet’e anlattı: “Tweeti attığım gün, otobüsle eve gidiyordum. Haberlere göz gezdirirken gezinin yıl dönümünün üzerinden biraz zaman geçmişti. O dönem ODTÜ’deki ağaç kesimi olayları patlak vermek üzereydi. Birçok yerde de orman yangını vardı. Tweeti attığımda evime varmama yarım saat kalmıştı. Yarım saatte yaklaşık 1000 like aldı. Kısa sürede bu kadar büyük etkileşim alacağımı düşünmüyordum. Aslında bu fikirlerin çatışmasından dolayı büyüdü. Bazı sosyal medya paylaşımcıları olayın geziciler tarafından organize edildiğini ve propaganda olduğunu, ‘Zaten Orman Haftası var. Böyle bir güne neden gerek duyulsun’ yorumları yaptı. Bu kez başka bir tarafta tweetime sahip çıktı. O tweeti atarken, tek derdim hem ağaç dikilsin, hem de ülkemizde ağaçlarla ilgili problem bir daha yaşanmamasıydı. İki fikrin çatışması o gün içerisinde iki kez Türkiye’nin gündemine oturdu.

Ardından AK Parti Genel Merkezi’nden Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Hanım (Karaaslan) aradı. ‘Enesçiğim bu fikri çok güzel değerlendireceğiz’ dedi. Gece saat 22.00 gibi telefonum durmadan çalmaya başladı. Telefonu elime aldığımda Cumhurbaşkanımızın tweet’ini gördüm. İsmimle birlikte tweet atılmıştı. ‘Ve goool’ diye bağırdım. Milli Ağaçlandırma Günü’nün fikir babası olmak çok güzel bir duygu. Onun gururunu anlatamam. Ailem de büyük bir gurur içerisinde. 11 milyon fidanın dikilmesi fikrinin altında eğer ben varsam bu fidanların her birini köy çocuklarına armağan ediyorum.”

‘Fidan dikemedim’

Şahin, “Programa davet edildim ama protokolden öteye geçemedim. Dikim alanına gidemediğim için moralim bozuldu, alanda beklemeden döndüm. Bir fidan dikmek nasip olmadı” diye konuştu.