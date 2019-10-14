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14.10.2019 - 18:39 |

Bu akşam hangi diziler ekrana gelecek? 14 Ekim Pazartesi yayın akışı

14 Ekim Pazartesi yayın akışında hangi diziler var? Yurdumuzun dört bir yanında bu akşamki dizileri merak eden vatandaşlarımız için günün dizilerini bir araya getirdik. İşte merakla araştırılan günün dizileri...

Bu akşam hangi diziler ekrana gelecek? 14 Ekim Pazartesi yayın akışı

Bu akşam birçok kanalda yine birbirinden güzel ve heyecanlı diziler ekrana gelecek. Vatandaşlar bu akşam hangi diziler sorusunun cevabını arıyor. İşte Kanal D, ATV, Show TV, Star TV gibi birçok kanalda 14 Ekim akşamı yayınlanacak diziler ve yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D’de 22:15’de Zalim İstanbul dizisi son bölümüyle bir kez daha yayınlanacak.

FOX TV

Fox TV’de 20.00’da Yasak Elma dizisi yeni bölümüyle ekrana gelecek.

ATV YAYIN AKIŞI

ATV’de 00.15’de Sen Anlat Karadeniz Olmaz dizisi son bölümüyle bir kez daha yayınlanacak.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show TV’de 22.45'de Çukur dizisi son bölümüyle bir kez daha ekrana gelecek.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1’de 20.00’da Seksenler dizisi son bölümüyle bir kez daha yayınlanacak.

Avcılar'da silahlı kavga: 3 ağır yaralıİstanbul Avcılar'da 2 gurup arasında çıkan kavgada 3 kişi silahla vurularak ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi yönlendirildi.
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