14.10.2019 - 18:39 |
Bu akşam hangi diziler ekrana gelecek? 14 Ekim Pazartesi yayın akışı
14 Ekim Pazartesi yayın akışında hangi diziler var? Yurdumuzun dört bir yanında bu akşamki dizileri merak eden vatandaşlarımız için günün dizilerini bir araya getirdik. İşte merakla araştırılan günün dizileri...
Bu akşam birçok kanalda yine birbirinden güzel ve heyecanlı diziler ekrana gelecek. Vatandaşlar bu akşam hangi diziler sorusunun cevabını arıyor. İşte Kanal D, ATV, Show TV, Star TV gibi birçok kanalda 14 Ekim akşamı yayınlanacak diziler ve yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
Kanal D’de 22:15’de Zalim İstanbul dizisi son bölümüyle bir kez daha yayınlanacak.
FOX TV
Fox TV’de 20.00’da Yasak Elma dizisi yeni bölümüyle ekrana gelecek.
ATV YAYIN AKIŞI
ATV’de 00.15’de Sen Anlat Karadeniz Olmaz dizisi son bölümüyle bir kez daha yayınlanacak.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
Show TV’de 22.45'de Çukur dizisi son bölümüyle bir kez daha ekrana gelecek.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
TRT 1’de 20.00’da Seksenler dizisi son bölümüyle bir kez daha yayınlanacak.