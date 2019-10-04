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04.10.2019 - 11:27 |

Bu akşam TV'de hangi diziler var? 4 Ekim Cuma TV yayın akışı

Yoğun iş hayatının ardından akşam saatlerinde evlerine ulaşan vatandaşlar TV ekranında yayınlanan programları, dizileri yakından takip ediyor. Her akşam farklı bir dizi ve programın yayınlandığı TV kanallarının yayın akışlarını sizler için derledik. Peki bu akşam TV'de hangi diziler var?

Bu akşam TV'de hangi diziler var? 4 Ekim Cuma TV yayın akışı

TV yayın akışları vatandaşlar tarafından aktif olarak takip ediliyor. Gün boyu süren çalışma hayatının ardından büyükşehirlerde evlere ulaşmak uzun zamanlar alabiliyor. Uzun süren günün ardından evine uluşan binlerce kişi TV ekranından yayınlanan program ve dizileri yakından takip ediyor. Peki bu akşam TV'de hangi program ve diziler var?

BU AKŞAM HANGİ PROGRAM VE DİZİLER VAR

Kanal D - Arka Sokaklar
Show TV - Güldür Güldür Show
Star TV- Gerzek Şaban
Fox TV - Her Yerde Sen
ATV - Hercai
TV8 - Kayhan
TRT 1 - Payithat Abdülhamid

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