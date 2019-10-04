Bu akşam TV'de hangi diziler var? 4 Ekim Cuma TV yayın akışı

TV yayın akışları vatandaşlar tarafından aktif olarak takip ediliyor. Gün boyu süren çalışma hayatının ardından büyükşehirlerde evlere ulaşmak uzun zamanlar alabiliyor. Uzun süren günün ardından evine uluşan binlerce kişi TV ekranından yayınlanan program ve dizileri yakından takip ediyor. Peki bu akşam TV'de hangi program ve diziler var?

BU AKŞAM HANGİ PROGRAM VE DİZİLER VAR

Kanal D - Arka Sokaklar

Show TV - Güldür Güldür Show

Star TV- Gerzek Şaban

Fox TV - Her Yerde Sen

ATV - Hercai

TV8 - Kayhan

TRT 1 - Payithat Abdülhamid