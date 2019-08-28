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28.08.2019 - 08:32

Bu da 'Green Card' sahtekarları... 2'si hacker 5 kişiye baskın

ABD’de yaşama, çalışma ve eğitim hakkına sahip olmak isteyen kişilerin başvuru yaptığı yeşil kartı (Green Card) kullanarak başvuru parası toplayan çete çökertildi.

Bu da 'Green Card' sahtekarları... 2'si hacker 5 kişiye baskın

"Green Card hakkı kazandınız" diyerek çok sayıda kişiyi dolandıran 2'si hacker 5 kişilik çete çökertildi. Çete, hackerların aktardıkları bilgilerle günde ortalama 5 kişiyi dolandırdı. Polise göre; dolandırıcılar, telefonla ulaştıkları veya "Green Card hakkı kazandınız" yazılı elektronik postalar yolladıkları mağdurlardan "Kart Ücreti - Vize işlemlerinin tamamlanması" bahanesiyle para talep etti.

Sabah'tan Emir Somer'in haberine göre; resmi logolar kullandıkları elektronik postalara ABD'den gönderilmiş süsü veren dolandırıcılar, mağdurlara "Ücret yatırıldıktan sonra ABD Dışişleri Bakanlığı ve yetkililer sizinle temasa geçecek ve görüşmelere başlanacak" dedi. Tuzağa düşen çok sayıda mağdur, çete üyelerinin verdiği banka hesap numaralarına 800 ile üç bin lira arasında değişen paralar havale etti. İstanbul, Konya, Antalya, Ankara, Sakarya, Bolu, İzmir, Hatay ve Kocaeli'de çok sayıda kişi çeteye para kaptırdı.

VATANDAŞLARA UYARI

Çete üyelerinin, geçen aylarda çökertilen bir dolandırıcılık çetesinin tutuklu liderleri M.S. ve B.A. tarafından cezaevinden yönetildikleri iddia edildi. 5 şüpheli gözaltına alındı. Polis, konuyla ilgili para karşılığında adreslere gönderilen evrakların teslim alınmaması ve savcılığa başvurulması konusunda uyarılarda bulunuyor.

80 bin liralık et çaldılar!Maltepe'de et deposuna giren 3 hırsız, 80 bin lira değerinde eti çaldı. Hırsızlar, çaldıkları kilolarca eti geldikleri araca yükleyip hızla uzaklaştı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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