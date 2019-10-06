Bu hafta hava nasıl olacak? 6-7-8-9-10 Ekim hava durumu

Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu bilgieri merakla araştırılıyor. Bu hafta hava nasıl olacak sorusu vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. İşte il il hava durumu...

ANKARA HAVA DURUMU

İSTANBUL HAVA DURUMU

İZMİR HAVA DURUMU

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Orta ve Doğu Karadeniz'de Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor!

öğle saatlerinden itibaren Samsun ve Ordu çevrelerinde, öğle saatlerinden sonra ve akşam Giresun’dan başlayarak zamanla Trabzon, Rize ve Artvin’de yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Marmara’nın Doğusu ve Batı Karadeniz Kıyılarında Kuvvetli Sağanak Yağış Bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra etkisini arttırması beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli (21 -50 kg/m2), Kastamonu’nun kuzey ilçeleri, Bartın ve Sinop çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (50-75 kg/m2) olması bekleniyor. Pazar günü öğle saatlerinden sonra Marmara’nın doğusunda, akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz kıyılarında etkisini kaybetmesi beklenen yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Doğu Karadeniz’in Doğusunda Fırtına Bekleniyor!

Rüzgarın; Doğu Karadeniz’in doğusunda yarın (Pazar) akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi tahmin edilmektedir.



Fırtınanın, aynı gün (Pazar) gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.