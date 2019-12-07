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07.12.2019 - 16:22 | | İHA

Bu kavanozun içinde 5 milyon dolar var!

Osmaniye’de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 475 Gr. ağırlığında Selenyum 74 adlı nükleer madde ile yakalanan iki kişi çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Bu kavanozun içinde 5 milyon dolar var!

İstanbul’dan Osmaniye’ye getirilen ve uçak, roket malzemesi, cam, plastik üretimi gibi alanlarda kullanılan 475 gr. ağırlığında ki Selenyum 74 isimli nükleer madde ile yakalanan S.C. ve İ.B. adlı iki kişi Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nda ki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Piyasa değeri yaklaşık 5 milyon dolar olduğu değerlendirilen Selenyum 74'ün,  Elementel Analiz Laboratuvarında X-lşını Floresans Spektrometresi ile yapılan analiz neticesinde, saf selenyum olduğu belirlenmişti.

Bu kavanozun içinde 5 milyon dolar var

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