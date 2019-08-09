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09.08.2019 - 19:42| DHA

Bu kez MuÄŸla! Tepki çeken görüntüler

MuÄŸla'nÄ±n Milas ilÃ§esinde, kimliÄŸi belirsiz sÃ¼rÃ¼cÃ¼, ipe baÄŸladÄ±ÄŸÄ± kÃ¶peÄŸi yol boyunca sÃ¼rÃ¼kledi. KÃ¶peÄŸin ipini elinde tutarak kimi zaman hÄ±zlanan kimi zaman ani hareketler yaparak hayvanÄ± yaralayan sÃ¼rÃ¼cÃ¼, baÅŸka bir sÃ¼rÃ¼cÃ¼ tarafÄ±ndanÂ cep telefonu kamerasÄ±yla kaydedildi. Sosyal medyada paylaÅŸÄ±lan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ tepki topladÄ±.Â

Bu kez MuÄŸla! Tepki çeken görüntüler

Olay, Ã¶ÄŸlen saatlerinde, MenteÅŸ Mahallesi'nde, meydana geldi. Åžehir merkezinden MenteÅŸ Mahallesi yÃ¶nÃ¼ne giden Â 06 GFB 68 plakalÄ± otomobilin kimliÄŸi henÃ¼z belirlenemeyen sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼, bir kÃ¶peÄŸe ip baÄŸlayarak yol boyunca aracÄ±yla birlikte sÃ¼rÃ¼kledi.

KÃ¶peÄŸin ipini elinde tutan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ kimi zaman hÄ±zÄ±nÄ± artÄ±rÄ±nca, hayvanÄ±n yorgun dÃ¼ÅŸÃ¼p, boynundan yaralandÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.Â Ani hareketler yaparak iple kÃ¶peÄŸe iÅŸkence eden sÃ¼rÃ¼cÃ¼yÃ¼, aynÄ± ÅŸeritte ilerleyenÂ Tahir Sarsan fark etti. OlayÄ± cep telefonu kamerasÄ±yla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyenÂ Sarsan, sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. Olay sosyal medyada tepki topladÄ±.Â Sarsan, yetkililerden ve hayvanseverlerden destek istedi.

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ParalarÄ± eksik yatan iÅŸçiler intihara kalkÄ±ÅŸtÄ±!Erzurumâ€™da 750 kiÅŸilik yurt inÅŸaatÄ±nda çalÄ±ÅŸan bir grup iÅŸçi paralarÄ± eksik yatÄ±nca intihar etmeye kalktÄ±. Ä°ntihar etmek isteyen iÅŸçilerin arkadaÅŸlarÄ±nÄ± ise polis güçlükle kontrol altÄ±na aldÄ±.
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