Olay, Ã¶ÄŸlen saatlerinde, MenteÅŸ Mahallesi'nde, meydana geldi. Åžehir merkezinden MenteÅŸ Mahallesi yÃ¶nÃ¼ne giden Â 06 GFB 68 plakalÄ± otomobilin kimliÄŸi henÃ¼z belirlenemeyen sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼, bir kÃ¶peÄŸe ip baÄŸlayarak yol boyunca aracÄ±yla birlikte sÃ¼rÃ¼kledi.

KÃ¶peÄŸin ipini elinde tutan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ kimi zaman hÄ±zÄ±nÄ± artÄ±rÄ±nca, hayvanÄ±n yorgun dÃ¼ÅŸÃ¼p, boynundan yaralandÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.Â Ani hareketler yaparak iple kÃ¶peÄŸe iÅŸkence eden sÃ¼rÃ¼cÃ¼yÃ¼, aynÄ± ÅŸeritte ilerleyenÂ Tahir Sarsan fark etti. OlayÄ± cep telefonu kamerasÄ±yla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyenÂ Sarsan, sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. Olay sosyal medyada tepki topladÄ±.Â Sarsan, yetkililerden ve hayvanseverlerden destek istedi.

Â