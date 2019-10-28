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28.10.2019 - 07:28 |

Bugün bankalar açık mı? 28 Ekim Pazartesi bankalar çalışıyor mu?

Bankalar bugün çalışıyor mu? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 28 Ekim Pazartesi günü bankalar açık olacak mı? Vatandaşlar bu sorunun yanıtını merak ediyor.

Bugün bankalar açık mı? 28 Ekim Pazartesi bankalar çalışıyor mu?

Yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Tüm yurtta coşkuyla kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yurt genelinde resmi tatil olarak ilan edilmiştir. Bu sebeple yarın kamu kurum ve kuruluşları, bankalar, kargo şirketlerinde tatil olacak. Peki, bugün bankalar çalışıyor mu?

28 EKİM PAZARTESİ BANKALAR AÇIK MI?

Bugün bankalar açık mı? Vatandaşların merakla beklediği sorunun yanıtı belli oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bugün yarım gün, yarın ise tüm gün resmi tatil kabul edilmektedir. Bu sebeple 28 Ekim Pazartesi günü bankalar yarım gün açık olacaktır.

Vatandaşlar öğlene kadar bankadaki işlemlerini halledebilecekler. Öğleden sonra internet üzerinden yapılacak EFT/Havale işlemleri de 30 Ekim'de gerçekleşecek.

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