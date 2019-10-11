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11.10.2019 - 09:18 |

Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Ankara namaz vakitleri, İstanbul namaz vakitleri, İzmir namaz vakitleri

İslam aleminin en çok önem verdiği gün Cuma günüdür. Bir haftanın en anlamlı günü olan Cuma gününde, cuma namazı kılmak farzdır. Peki bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte Ankara namaz vakitleri, İstanbul namaz vakitleri, İzmir namaz vakitleri ve diğer illerin namaz vakitleri...

Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Ankara namaz vakitleri, İstanbul namaz vakitleri, İzmir namaz vakitleri

Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden Cuma namazı saatlerini yayımladı. İl il namaz vakitlerini yayımlayan Diyanet İşleri Başkanlığı, birçok vatandaşın merakını gideriyor. İşte 11 Ekim 2019 Cuma günü için Cuma namazı vakitleri... 'Cuma namaz saat kaçta' sorusunun yanıtı...

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

Ankara'da cuma namazı saat kaçta?

Ankara'da cuma namazı saat 12:41'de kılınacak.

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ

İstanbul'da cuma namazı saat kaçta?

İstanbul'da cuma namazı saat 12:56'da kılınacak.

İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ

İzmir'de cuma namazı saat kaçta?

İzmir'de cuma namazı saat 13:03'te kılınacak.

DİĞER İLLERİN CUMA NAMAZI VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

Kalabalığı görüp geldi, otomobilini ırmakta buldu!Bartın’da, bir restoranda çalışan garson Sedat Bayrak’ın (36) ırmak kenarına park ettiği otomobil suya düştü. Kalabalığı görerek olay yerine gelen Bayrak, otomobilini ırmakta görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
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