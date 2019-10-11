11.10.2019 - 09:18 |
Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Ankara namaz vakitleri, İstanbul namaz vakitleri, İzmir namaz vakitleri
İslam aleminin en çok önem verdiği gün Cuma günüdür. Bir haftanın en anlamlı günü olan Cuma gününde, cuma namazı kılmak farzdır. Peki bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte Ankara namaz vakitleri, İstanbul namaz vakitleri, İzmir namaz vakitleri ve diğer illerin namaz vakitleri...
Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden Cuma namazı saatlerini yayımladı. İl il namaz vakitlerini yayımlayan Diyanet İşleri Başkanlığı, birçok vatandaşın merakını gideriyor. İşte 11 Ekim 2019 Cuma günü için Cuma namazı vakitleri... 'Cuma namaz saat kaçta' sorusunun yanıtı...
ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ
Ankara'da cuma namazı saat kaçta?
Ankara'da cuma namazı saat 12:41'de kılınacak.
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
İstanbul'da cuma namazı saat kaçta?
İstanbul'da cuma namazı saat 12:56'da kılınacak.
İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ
İzmir'de cuma namazı saat kaçta?
İzmir'de cuma namazı saat 13:03'te kılınacak.
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