Bugün hava nasıl olacak? 19 Kasım hava durumu...
Kasım ayının 3'te birini geride bıraktık sayılır. Kış mevsimine girmemize ramak kala hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Sabah ilk saatlerde Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu ve Orta Karadeniz ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İşte 19 Kasım hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, batı ve iç bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Öte yandan sabah ilk saatlerde Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu ve Orta Karadeniz ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Peki bugün haba nasıl olacak?
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ilk saatlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde yer yer sisli ve puslu
EDİRNE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde yer yer sisli ve puslu
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde yer yer sisli ve puslu
KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde yer yer puslu
EGE
Parçalı ve az bulutu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ilk saatlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ilk saatlerde yer yer sisli ve puslu
İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ilk saatlerde yer yer sisli ve puslu
MUĞLA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ilk saatlerde Göller Yöresi'nde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ilk saatlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde yer yer sisli ve puslu
ÇANKIRI °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde yer yer sisli ve puslu
ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde yer yer sisli ve puslu
KONYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde yer yer sisli ve puslu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ilk saatlerde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ilk saatlerde yer yer sisli ve puslu
DÜZCE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ilk saatlerde yer yer sisli ve puslu
KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ilk saatlerde yer yer sisli ve puslu
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ilk saatlerde Orta Karadeniz'de yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde yer yer sisli ve puslu
ARTVİN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde yer yer sisli ve puslu
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 9°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 11°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 8°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık