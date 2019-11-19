Bugün hava nasıl olacak? 19 Kasım hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, batı ve iç bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Öte yandan sabah ilk saatlerde Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu ve Orta Karadeniz ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Peki bugün haba nasıl olacak?

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ilk saatlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde yer yer sisli ve puslu

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde yer yer sisli ve puslu

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde yer yer sisli ve puslu

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde yer yer puslu

EGE

Parçalı ve az bulutu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ilk saatlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ilk saatlerde yer yer sisli ve puslu

İZMİR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ilk saatlerde yer yer sisli ve puslu

MUĞLA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ilk saatlerde Göller Yöresi'nde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ilk saatlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde yer yer sisli ve puslu

ÇANKIRI °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde yer yer sisli ve puslu

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde yer yer sisli ve puslu

KONYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde yer yer sisli ve puslu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ilk saatlerde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ilk saatlerde yer yer sisli ve puslu

DÜZCE °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ilk saatlerde yer yer sisli ve puslu

KASTAMONU °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ilk saatlerde yer yer sisli ve puslu

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ilk saatlerde Orta Karadeniz'de yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde yer yer sisli ve puslu

ARTVİN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde yer yer sisli ve puslu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 9°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 11°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 8°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık