Bugün hava nasıl olacak? 29 Eylül hava durumu...

Dün hava İstanbul'da günlük güneşlikti. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile bu akşam ilk saatlerde Samsun, Ordu, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıydı. Şimdi gözler yeni günde... Pazar günü için plan yapanlar şimdi "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunu yöneltiyor.

29 EYLÜL PAZAR

Pazar günü Doğu'da sağanak yağış bulutlu bir havaya bırakıyor. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu güneşli, diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak. İstanbul'da hava sıcaklığı öğlen 26 akşam ise 15 derece, Ankara'da hava sıcaklığı öğlen 25 akşam 10 derece, İzmir'de ise hava sıcaklığı öğlen 29 akşam ise 15 derece olacak.