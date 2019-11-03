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04.11.2019 - 00:39 |

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 4 Kasım Pazartesi İstanbul hava durumu açıklaması

Birkaç gündür mevsim normalleri üzerinde seyreden İstanbul hava durumu ile ilgili vatandaşlar arayışta. 16 milyondan fazla vatandaşımızın yaşadığı İstanbul'da, Meteoroloji tarafından yapılan son dakika hava durumu tahminlerini derledik. İşte 4 Kasım Pazartesi İstanbul hava durumu...

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 4 Kasım Pazartesi İstanbul hava durumu açıklaması

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren Kırklareli ve Edirne çevreleri ile Tekirdağ'ın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, batısında zaman zaman kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden Marmara’nın batısında kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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