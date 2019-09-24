Bugün hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı?
Sonbahar etkisini yavaş yavaş hissettiriyor. Marmara'da hava sıcaklığı azalırken bugün Meteoroloji'nin geçtiği rapora göre akşam saatlerinde de sağanak yağış bekleniyor. İşte 24 Eylül hava durumu...
Yazın kavurucu sıcaklıkları geride kaldı. Son birkaç gündür İstanbul'da hava sıcaklığı hissedilir derecede azaldı, polarlar çıktı. Havanın çok bulutlu olması sebebiyle yağmurun yağıp yağmayacağı merak ediliyor. İşte İstanbul başta olmak üzere yurt genelindeki hava durumu...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir, Ankara'nın kuzeybatısı, Bolu, Zonguldak ve Düzce çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra ve gece saatlerinde Kıyı Ege ile Manisa'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle genellikle güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların akşam saatlerinden sonra ve gece saatlerinde Kıyı Ege ile Manisa'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren batı kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 26°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 23°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra batı kesimleri sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 27°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ °C, 24°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren batısı ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra Kıyı Ege ile gece saatlerinde Manisa'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 30°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
İZMİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla batı kesimlerinin parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren Ankara'nın kuzeybatısı ile Eskişehir çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuzeybatı çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
KAYSERİ °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Zonguldak, Düzce ve Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
SİNOP °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, kıyı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
TOKAT °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AĞRI °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık