Bugün hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı?
Güneşli günlerin ardından aralık ayına girerken kapalı bir hava hakim... Özellikle İstanbul'dakiler başta olmak üzere Türkiye genelindeki vatandaşlar yağmur yağıp yağmayacağını merak ediyor. İşte 26 Kasım hava durumu...
Kasım ayından bu yana hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyordu. Yeni haftayla birlikte hava sıcaklığı mevsim normallerine döndü. Bugün Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Adıyaman çevreleri ve Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 26 Kasım hava durumu...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Malatya, Elazığ, Tunceli,Bingöl, Adıyaman çevreleri ve Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Isparta ve Burdur çevreleri ile Konya'nın batı kesimleri ve Afyonkarahisar'ın güney ilçelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 Kg/m²), Antalya çevrelerinde yer yer şiddetli (76-100 Kg/m²) olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu, akşam saatlerinden sonra Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa), Batı Akdeniz kıyı kesiminde yer yer kuvvetli fırtına (80-100 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Antalya il genelinde çok kuvvetli yer yer şiddetli(51-100 Kg/m²) olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile kıyı kesimlerinde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ VE ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Burdur ve Isparta çevreleri, Konya'nın batı ilçeleri ve Afyonkarahisar'ın güney ilçelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 Kg/m²) olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım ile yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
FIRTINA VE KUVVETLİ FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; güneydoğu yönlerden Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa), Batı Akdeniz kıyı kesiminde yer yer kuvvetli fırtına (80-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ağaç devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Afyonkarahisar'ın güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 13°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 17°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 14°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 15°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz'de kuvvetli ve çok kuvvetli, Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa), Batı Akdeniz kıyı kesiminde yer yer kuvvetli fırtına(80-100 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden sonra batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Konya'nın batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin güney ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu
ÇANKIRI °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
KONYA °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Bolu, Düzce, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 7°C, 12°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu
DÜZCE 10°C, 15°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
KASTAMONU 3°C, 10°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu
ZONGULDAK 13°C, 16°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 16°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu akşam saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak yağışlı
TRABZON °C, 19°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu zamanla batı kesimleri çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
VAN °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu zamanla kuzey ve batı kesimleri çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Adıyaman çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
SİİRT °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu