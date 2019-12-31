Bugün kar yağacak mı? 31 Aralık - 1 Ocak Ankara - İstanbul - İzmir ve diğer illerin hava durumu

Milyonlarca vatandaş bugün yılbaşı kutlamaları için hazırlık yapıyor. Yeni yıl heyecanıyla birlikte hava durumunu merak edenler, Meteoroloji'nin sayfasına akın ediyor. Yılbaşında kar yağacak mı arayışında olanlar, bugün kar yağışı olacak mı öğrenmek istiyor. 31 Aralık Salı hava durumu ve 1 Ocak çarşamba hava durumu tahminleri belli oldu. İşte Ankara, İstanbul, İzmir hava durumu bilgileri...

ANKARA HAVA DURUMU

Bugün Hafif Yağmurlu 2°C 6°C

Çarşamba Kar Yağışlı 2°C 5°C

Perşembe Kar Yağışlı 0°C 3°C

Cuma Çok Bulutlu -2°C 3°C

Cumartesi Çok Bulutlu 0°C 4°C

İSTANBUL HAVA DURUMU

Bugün Yağmurlu 5°C 8°C

Çarşamba Yağmurlu 4°C 8°C

Perşembe Yağmurlu 4°C 7°C

Cuma Yağmurlu 4°C 8°C

Cumartesi Çok Bulutlu 2°C 8°C

İZMİR HAVA DURUMU

Bugün Çok Bulutlu 8°C 13°C

Çarşamba

Çok Bulutlu 6°C 10°C

Perşembe Çok Bulutlu 7°C 10°C

Cuma Parçalı Bulutlu 5°C11°C

Cumartesi Parçalı Bulutlu 5°C 11°C

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Denizlerimizde (Batı Karadeniz’in Batısı, Marmara ile Batı Akdeniz) Fırtına Bekleniyor!

Batı Karadeniz’in batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgarın; yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; Salı günü (31.12.2019) sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgarın; bugün (Pazar) akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; Salı günü (31.12.2019) öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Batı Akdeniz’de bugün (Pazar) akşam saatlerinden sonra güney ve güneydoğu yönlerden etkisini artıracak olan rüzgarın; Antalya Körfezi’nde 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'de Fırtına Bekleniyor!

Rüzgarın; Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'de bu gece saatlerinden itibaren salı (31.12.2019) sabah saatlerine kadar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına yer yer kuvvetli fırtına (70-100 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Ege Denizi’nde Fırtına Bekleniyor!

Rüzgarın, Kuzey ve Orta Ege’de yarın (Pazar) kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, yer yer 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir.

Fırtınanın Salı günü öğle saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir.