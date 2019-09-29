Bugün "milli piyango çekiliş sonuçları" saat kaçta açıklanacak?

Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan Milli Piyango çekilişi için geri sayım başladı. Milli Piyango oynayan vatandaşlar, sonuçların açıklanması için sabırsızlanıyor.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Mili Piyango çekilişi bu akşam 21:15'te http://www.mpi.gov.tr/ adresi üzerinden açıklanacak.