29.09.2019 - 10:01 |
Bugün "milli piyango çekiliş sonuçları" saat kaçta açıklanacak?
Her ayın 9,19 ve 29. günleri yapılan Milli Piyango çekilişi için heyecan başladı. Bu akşam gerçekleştirilecek olan Milli Piyango çekilişi saat kaçta başlayacak? Milli Piyango çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan Milli Piyango çekilişi için geri sayım başladı. Milli Piyango oynayan vatandaşlar, sonuçların açıklanması için sabırsızlanıyor.
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Mili Piyango çekilişi bu akşam 21:15'te http://www.mpi.gov.tr/ adresi üzerinden açıklanacak.
Yumurtanın içinden yumurta çıktıBURSA'nın Mudanya ilçesinde İsmail Öztan'ın (53) bahçesinde beslediği tavuklardan birinin yumurtasının içinden bir yumurta daha çıktı. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar, yaşanan olayın çok nadir görüldüğünü belirtti.