08.11.2019 - 09:41 |
Bugün kandil mi? 8 Kasım Cuma ne kandili?
Bugün kandil mi? Bugün en mübarek günlerden birini yaşıyoruz. 8 Kasım 2019 Cuma günü idrak edilen Kandil, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Tüm yurtta kandil gününün anlam ve önemi anılırken, bugünün kandil olduğunu öğrenenler, 'Bugün hangi kandil?' , '8 Kasım Cuma hangi kandil?' sorularını araştırıyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2019 Dini Günler listesinde 8 Kasım 2019 Cuma gününe de yer verdi. Bugün 2019 yılının son kandili idrak ediliyor. Sabahın ilk saatlerinde vatandaşlar tarafından merak edilen ilk soru, 'bugün ne kandili' oldu. İşte milyonların araştırdığı o sorunun yanıtı...
BUGÜN NE KANDİLİ?
Bugün Mevlid Kandili idrak ediliyor. 8 Kasım 2019 Cuma günü, müslümanlar tarafından Mevlid Kandili kutlanıyor. Mevlid Kandili'nin önemi Hz. Peygamber’in doğumudur...
Bugün namaz kılmak, kuran okumak, tövbe etmek, hayır işleri yapmak, tesbih namazı kılmak büyük sevaptır.