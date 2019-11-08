Diyanet İşleri Başkanlığı, 2019 Dini Günler listesinde 8 Kasım 2019 Cuma gününe de yer verdi. Bugün 2019 yılının son kandili idrak ediliyor. Sabahın ilk saatlerinde vatandaşlar tarafından merak edilen ilk soru, 'bugün ne kandili' oldu. İşte milyonların araştırdığı o sorunun yanıtı...

BUGÜN NE KANDİLİ?

Bugün Mevlid Kandili idrak ediliyor. 8 Kasım 2019 Cuma günü, müslümanlar tarafından Mevlid Kandili kutlanıyor. Mevlid Kandili'nin önemi Hz. Peygamber’in doğumudur...

Bugün namaz kılmak, kuran okumak, tövbe etmek, hayır işleri yapmak, tesbih namazı kılmak büyük sevaptır.