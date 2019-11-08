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08.11.2019 - 09:41 |

Bugün kandil mi? 8 Kasım Cuma ne kandili?

Bugün kandil mi? Bugün en mübarek günlerden birini yaşıyoruz. 8 Kasım 2019 Cuma günü idrak edilen Kandil, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Tüm yurtta kandil gününün anlam ve önemi anılırken, bugünün kandil olduğunu öğrenenler, 'Bugün hangi kandil?' , '8 Kasım Cuma hangi kandil?' sorularını araştırıyor.

Bugün kandil mi? 8 Kasım Cuma ne kandili?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2019 Dini Günler listesinde 8 Kasım 2019 Cuma gününe de yer verdi. Bugün 2019 yılının son kandili idrak ediliyor. Sabahın ilk saatlerinde vatandaşlar tarafından merak edilen ilk soru, 'bugün ne kandili' oldu. İşte milyonların araştırdığı o sorunun yanıtı...

BUGÜN NE KANDİLİ?

Bugün Mevlid Kandili idrak ediliyor. 8 Kasım 2019 Cuma günü, müslümanlar tarafından Mevlid Kandili kutlanıyor. Mevlid Kandili'nin önemi Hz. Peygamber’in doğumudur...

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