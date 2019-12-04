Bugün Şans Topu çekiliş saati - Şans Topu çekiliş sonuçları sayfası
Haftada bir gün yapılan Şans Topu çekilişinde beklenen gün geldi. Bugün gerçekleştirilecek olan Şans Topu çekilişi saat kaçta başlayacak? Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandıktan sonra, kazandıran numaralar nereden öğrenilir? İşte Şans topu oynayanları yakından ilgilendiren detaylar...
Şans Topu çekilişi oynayan vatandaşlar, oyun hakkında bilmediği ayrıntıları araştırıyor. Şans Topu çekiliş 21:15'te Milli Piyango İdaresi resmi internet sitesi üzerinden canlı yayın ile başlayacak. Canlı yayında açıklanan numaralar daha sonra Şans Topu çekiliş sonuçları sayfasında yerini alacak.
Oyunun Özellikleri
Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. Şans Topu Çekilişleri Çarşamba günlerinde yapılmaktadır.
İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.
Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) dir.
Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.
Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.
Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.