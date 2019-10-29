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29.10.2019 - 09:43 |

Bugün ulaşım ücretsiz mi? Otobüs, metrobüs, metro, tramvay, Marmaray bedava mı?

Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. yıl dönümü... Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta neşeyle kutlanıyor. Bugün resmi tatil olması sebebiyle ulaşımın ücretsiz olup olmadığı merak edilirken 'Otobüs, metrobüs, metro, tramvay, Marmaray bedava mı?' sorusu yöneltiliyor.

Bugün ulaşım ücretsiz mi? Otobüs, metrobüs, metro, tramvay, Marmaray bedava mı?

 

Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı... Türkiye Cumhuriyeti tam 96 yıl önce bugün ilan edildi. Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde kurulan cumhuriyet her yıl coşkuyla kutlanıyor ve tüm yurtta etkinlikler düzenleniyor.

Bugün aynı zamanda resmi tatil. Bu nedenle vatandaşlar şimdi otobüs, metrobüs, metro, tramvay, Marmaray'ın ücretsiz olup olmadığını sorguluyor.

29 EKİM'DE TOPLU ULAŞIM BEDAVA MI? (METROBÜS,OTOBÜS,VAPUR...)

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Başkan Ekrem İmamoğlu’nun önerisiyle başlatılan dini ve milli bayramlarda toplu ulaşımın ücretsiz hizmet vermesine yönelik uygulamaya devam ediyor.

Ekim ayı toplantılarının ikinci birleşimini Saraçhane belediye binasında gerçekleştiren İBB Meclisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda İstanbul’daki toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vermesini onayladı. Karar meclis üyelerinin oy birliğiyle alındı.

Yolcular, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarına kartını okutmak suretiyle ücretsiz binecek. Ücret bedellerinin tamamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesinden karşılanacak. 

Otomobillerin çarpışması kameradaBursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışmasıyla bir kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
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