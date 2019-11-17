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17.11.2019 - 00:45 | | İHA

Bunu yapan insan olamaz! Çuvala koyup çukura attılar

Mardin’in Nusaybin ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından iki çuvala konularak lağım çukuruna atılan 5 köpek yavrusundan 4’ü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı biri telef oldu.

Bunu yapan insan olamaz! Çuvala koyup çukura attılar

Gıranavas Mahallesinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi yolunu kullanan vatandaşlar lağım çukurundaki mazgal borusundan köpek seslerini duyunca Nusaybin İtfaiyesine haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye arama kurtarma ekipleri, yaklaşık 3 metre derinliğindeki lağım çukuruna inerek ağzı bağlı çuvalı çıkardı.

Bunu yapan insan olamaz Çuvala koyup çukura attılar


Bir biri içerisine geçirilmiş ağzı kapalı iki çuval içerisindeki 5 köpek yavrusuna ulaşan itfaiye ekipleri 4 köpek yavrusunu kurtarırken 1 köpek yavrusunun telef olduğunu gördü.

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