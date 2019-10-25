25.10.2019 - 15:38 |
Burak Yamantürk kimdir? Burak Yamantürk dizileri
Burak Yamantürk kimdir? Oyuncu Özge Özpirinççi'nin sevgilisi olan oyuncu Burak Yamantürk yeni dizisi Sevgili Geçmiş ile izleyici karşısına çıkıyor. Peki, Burak Yamantürk kaç yaşındadır? Burak Yamantürk'ün yer aldığı dizi ve filmler neler?
Oyuncu Özge Özpirinççi ile sevgili olan Burak Yamantürk birçok dizi ve filmde rol almıştır. STAR TV ekranında yeni başlayan Sevgili Geçmiş dizisinde Kenan Soykan karakterini canlandıran Burak Yamantürk ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor.
Burak Yamantürk 23 Aralık 1983 İzmit doğumludur. Oyunculuk yapan Burak Yamantürk Özge Özpirinççi'nin sevgilisidir.
BURAK YAMANTÜRK DİZİLERİ VE FİLMLERİ
2014 Böcek
2012 Veda Kemal
2013-14 Tatar Ramazan Elmas Mercan
2014 Hayat Yolunda Op. Dr. Selim Savaş
Yasak Nejat
2015 Acı Aşk Mehmet 8. bölümden itibaren
2017 İçimdeki Fırtına Fırat
2017 Kayıt Dışı Arda
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