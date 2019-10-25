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25.10.2019 - 15:38 |

Burak Yamantürk kimdir? Burak Yamantürk dizileri

Burak Yamantürk kimdir? Oyuncu Özge Özpirinççi'nin sevgilisi olan oyuncu Burak Yamantürk yeni dizisi Sevgili Geçmiş ile izleyici karşısına çıkıyor. Peki, Burak Yamantürk kaç yaşındadır? Burak Yamantürk'ün yer aldığı dizi ve filmler neler?

Burak Yamantürk kimdir? Burak Yamantürk dizileri

Oyuncu Özge Özpirinççi ile sevgili olan Burak Yamantürk birçok dizi ve filmde rol almıştır. STAR TV ekranında yeni başlayan Sevgili Geçmiş dizisinde Kenan Soykan karakterini canlandıran Burak Yamantürk ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor.

BURAK YAMANTÜRK KİMDİR?

Burak Yamantürk 23 Aralık 1983 İzmit doğumludur. Oyunculuk yapan Burak Yamantürk Özge Özpirinççi'nin sevgilisidir.

Burak Yamantürk kimdir Burak Yamantürk dizileri

BURAK YAMANTÜRK DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2014      Böcek                  

2012      Veda     Kemal  

2013-14                Tatar Ramazan  Elmas Mercan  

2014      Hayat Yolunda   Op. Dr. Selim Savaş       

Yasak    Nejat   

2015      Acı Aşk Mehmet              8. bölümden itibaren

2017      İçimdeki Fırtına Fırat      

2017      Kayıt Dışı              Arda     

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