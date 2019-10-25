Burak Yamantürk kimdir? Burak Yamantürk dizileri

Oyuncu Özge Özpirinççi ile sevgili olan Burak Yamantürk birçok dizi ve filmde rol almıştır. STAR TV ekranında yeni başlayan Sevgili Geçmiş dizisinde Kenan Soykan karakterini canlandıran Burak Yamantürk ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor.

BURAK YAMANTÜRK KİMDİR?

Burak Yamantürk 23 Aralık 1983 İzmit doğumludur. Oyunculuk yapan Burak Yamantürk Özge Özpirinççi'nin sevgilisidir.

BURAK YAMANTÜRK DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2014 Böcek

2012 Veda Kemal

2013-14 Tatar Ramazan Elmas Mercan

2014 Hayat Yolunda Op. Dr. Selim Savaş

Yasak Nejat

2015 Acı Aşk Mehmet 8. bölümden itibaren

2017 İçimdeki Fırtına Fırat

2017 Kayıt Dışı Arda