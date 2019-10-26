Buraya gÃ¶mmÃ¼ÅŸ! 100 saatlik inceleme sonrasÄ± her ÅŸey ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Ä°ddiaya gÃ¶re, zanlÄ± Ali Malkara sevgilisini taciz ettiÄŸini iddia ettiÄŸi HÃ¼seyin Seyman ile pikniÄŸe gitme bahanesiyle BakÄ±rkÃ¶y'de buluÅŸtu ve Silivri'de dayÄ±sÄ±nÄ±n evinin yanÄ±ndaki bahÃ§eye gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Burada HÃ¼seyin Seyman'Ä± baÅŸÄ±ndan tabancayla vurarak Ã¶ldÃ¼ren Malkara, Seyman'Ä±n cesedini bahÃ§eye kazdÄ±ÄŸÄ± Ã§ukura gÃ¶mdÃ¼. YaÅŸlÄ± adamÄ±n ailesi ise Seyman iÃ§in kayÄ±p baÅŸvurusunda bulundu.

Olayla ilgili baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda polis ekipleri 100 saatlik gÃ¼venlik kamera kaydÄ±nÄ± inceledi. Ä°ncelemede Seyman'Ä±n Ali Malkara ile birlikte bindiÄŸi aracÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ne ulaÅŸÄ±ldÄ±. Malkara'yÄ± kazaÄŸÄ±nÄ±n renginden teÅŸhis eden polis ekipleri kÄ±sa sÃ¼rede yakalayarak gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. Sorgusunda suÃ§unu itiraf ettiÄŸi Ã¶ÄŸrenilen Malkara, polis ekiplerine Silivri'de Seyman'Ä± gÃ¶mdÃ¼ÄŸÃ¼ yeri gÃ¶sterdi.

Malkara'nÄ±n gÃ¶sterdiÄŸi yerde Seyman'Ä±n cesedine ulaÅŸÄ±ldÄ±. Seyman'Ä±n cenazesi yapÄ±lan incelemenin ardÄ±ndan otopsi yapÄ±lmak Ã¼zere Adli TÄ±p Morgu'na kaldÄ±rÄ±ldÄ±. ÅžÃ¼pheli Ali Malkara ise sevk edildiÄŸi adliyede iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi.

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