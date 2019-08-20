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20.08.2019 - 15:42| DHA

Bursa'da korkunç kaza! Zabıta memuru hayatını kaybetti

Bursa’nın Mudanya ilçesinde otomobilin yolcu indiren belediye otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü Hasan Yiğit (52) hayatını kaybetti.

Bursa'da korkunç kaza! Zabıta memuru hayatını kaybetti

Kaza, saat 13.00 sıralarında Bursa- Mudanya Karayolunda meydana geldi. Mudanya yönüne giden Hasan Yiğit yönetimindeki 16 APD plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak durakta yolcu indiren Ramazan G. (44) yönetimindeki 16 BOD 20 plakalı belediye otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü Yiğit araçta sıkışırken, otobüsteki yolcular ise büyük panik yaşadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin araçtan çıkardığı Yiğit, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Osmangazi Belediyesi'nde zabıta memuru olduğu öğrenilen Hasan Yiğit'in cansız bedeni, Mudanya Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Otobüs şoförü Ramazan G. ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

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