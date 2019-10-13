Bursa’da spor, doğa ve kültür bir arada

Yerli ve yabancı çok sayıda turist, ilgi duydukları ya da profesyoneli oldukları spor dalları için farklı şehirlere hatta ülkelere gidiyor.

Bursa da spor turizmiyle ilgi çeken şehirlerden biri. Şehirde bulunan Uludağ’da kayak dışında snow board, buz pateni, kar motosikleti aktiviteleri yapılabiliyor. Bursa’nın Mudanya ilçesi ise yelken sporuyla öne çıkıyor.



Spor organizasyonları düzenleyen ve amatör spor branşlarına destek veren şehrin 42 yıllık markası, Eker de Mudanya’nın önemli yelken yarışları merkezi haline gelmesinde büyük rol oynadı. Eker, son olarak 6 Ekim Pazar günü “Sağlıklı Yaşam için Koş” sloganıyla Eker I Run 2019’u düzenledi. Türkiye’nin 46 şehrinden 2 bin 583 katılımcı hem Bursa’da yarış deneyimi yaşadı hem de şehrin doğal, tarihi, kültürel güzellikleri ve lezzetleriyle buluştu.









Türkiye’de ilk



Eker I Run 2019’un 42K Maratonu, Türkiye’nin beşinci yol maratonu olmasının yanı sıra Türkiye’nin ilk dağdan aşağı yol maratonu olma özelliğiyle de dikkat çekti. Organizasyonda start, 1.810 metre rakımda verilirken yarış Nilüfer’deki Eker Meydan’da sonlandı. Kazananlara Marsilya Maratonu’na katılım, ulaşım ve konaklama desteği sağlanan 42K Maratonu’nun Erkekler kategorisinin birincisi 2 saat 47 dakika 38 saniye ile Necati Aktaş, Kadınlar kategorisinin birincisi ise 3 saat 44 dakika 35 saniye ile Aslı Gümüş oldu.



Ayrıca Eker I Run kapsamında yapılan Yardımseverlik Koşusu’nda da Adım Adım ile birlikte ihtiyaç sahiplerine destek olan sivil toplum kuruluşları için bağış toplandı. 250.000 TL’nin üzerinde bağış toplanırken ipk.adimadim.org’tan alınmaya devam edecek bağışlarla miktarın 400.000 TL’yi aşması bekleniyor.