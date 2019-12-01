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01.12.2019 - 18:52 | | İHA

Bursa'da zincirleme kaza! Trafik durma noktasına geldi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken trafik durma noktasına geldi.

Bursa'da zincirleme kaza! Trafik durma noktasına geldi

Kaza, Bursa-Ankara karayolu Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı ile Özdilek Kavşağı mevkisinde meydana geldi. 9 aracın birbirine girdiği kazada maddi hasar oluştu. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bursada zincirleme kaza Trafik durma noktasına geldi

Yaralanın olmadığı kazada güvenlik güçlerinin gelmesi ile birlikte olay yerindeki araçlar çekicilerle kaldırıldı. Ekipler tarafından trafiğin güvenli bir şekilde akışı sağlanırken, kazalara ilgili tahkikat devam ediyor.

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