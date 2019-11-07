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07.11.2019 - 12:06 | | ELİF ALTIN - İSTANBUL

Çağlayan Adliyesi'nde hareketli dakikalar!

İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde 35 yaşındaki İbrahim Ö. intihar girişiminde bulundu. 7. kattan atlayan ve ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Çağlayan Adliyesi'nde hareketli dakikalar!
Çağlayan Adliyesi'nde hareketli dakikalar
Çağlayan Adliyesi'nde hareketli dakikalar
Çağlayan Adliyesi'nde hareketli dakikalar
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İbrahim Ö. (35) öğle saatlerinde Çağlayan Adliyesi'nin 7. katından atlayarak intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan şahısa ilk müdahaleyi adliye görevlileri yaptı. Hastaneye götürüldüğü sırada sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapılan İbrahim Ö.'nün sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Öte yandan İbrahim Ö.'nün İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 'alkollü araç kullanmak' suçundan yargılandığı ve duruşma sebebiyle adliyeye geldiği öğrenildi.

Çağlayan Adliyesinde hareketli dakikalar

Okul servisi öğrenciye çarptıİstanbul Avcılar Mehmetçik İlkokulu bahçesinde servis aracı, manevra yaptığı sırada bir öğrenciye çarptı. 9 yaşında olduğu öğrenilen yaralı öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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