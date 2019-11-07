Çağlayan Adliyesi'nde hareketli dakikalar!

İbrahim Ö. (35) öğle saatlerinde Çağlayan Adliyesi'nin 7. katından atlayarak intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan şahısa ilk müdahaleyi adliye görevlileri yaptı. Hastaneye götürüldüğü sırada sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapılan İbrahim Ö.'nün sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Öte yandan İbrahim Ö.'nün İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 'alkollü araç kullanmak' suçundan yargılandığı ve duruşma sebebiyle adliyeye geldiği öğrenildi.