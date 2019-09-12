Çakallarla Dans 2 filmi konusu ve başrol oyuncuları

Çakallarla Dans 2 filmi bu akşam TV ekranında ilzeyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Murat Şeker'in yer aldığı serinin ikinci filminde dört kafadar ilk filmde yaptıkları çakallıklar yüzünden hapse girmiştir. Hapishanede dört kafadara sahip çıkan Tayyar abileri vardır. Bir tesadüf eseri tıbbi bir deney için kobay arandığı ve işin ucunda şartlı tahliye olduğunu duyan dört kafadar için bu bulunmayacak bir fırsaattır.

Başrollerinde Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Doğa Rutkay, Ceyhun Yılmaz, Hakan Bilgin, Altan Gördüm, Kenan Ece, Ömür Gedik, Simge Fıstıkoğlu, Nazenin Tokuşoğlu gibi isimlerin yer aldığı Çakallarla Dans 2 filmi bu akşam TV ekranında...

ÇAKALLARLA DANS 2 FİLMİ KONUSU

İlk filmde çakallık üzerine çakallık yapan kahramanlarımız başlarını dertten kurtaramamış ve nihayetinde hapse girmişlerdir. Mahallelerinden ve futboldan uzak kaldıkları hapishanede günler zor günler geçmektedir. Fakat onlara arka çıkan Tayyar abileri vardır.

Bir gün bir mucize olur ve suçlular üzerinde yapılacak tıbbi bir deney için kobay arandığı haberi gelir. İşin ucunda şartlı tahliye olduğunu duyan Kayınço Gökhan, Köfte Necmi, Muhasabeci Servet ve Del piyero Hikmet deney haplarını yutup kobay olmaya karar verirler. Dışarı çıkınca artık çakallık yapmayacaklarına dair de birbirlerine söz verirler. Zaten asıl mesele çakal olmak değil, çakallarla dans edebilmektir!