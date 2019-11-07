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07.11.2019 - 10:05 |

Çakallarla Dans 4 filminin konusu nedir? Kimler oynuyor?

Çakallarla Dans 4 filminin konusu ve oyuncuları merakla araştırılıyor. Kahramanlarımız bu kez bir definenin ve zengin olma hayallerinin peşine düşüyor. 2016 Yılında vizyona giren komedi türündeki Çakallarla Dans filmi hakkında merak edilenler haberimizde...

Çakallarla Dans 4 filminin konusu nedir? Kimler oynuyor?

Çakallarla Dans 4 filmnin konusu, Serinin sevilen karakterleri Muhasebeci Servet, Kayınço Gökhan, Köfte Necmi ve Del Piero Hikmet, hayat mücadelesi içinde ekonomik yetersizlikler sebebiyle aynı evde yaşamaya başlamıştır. Ev arkadaşlığı onlar için uyum sağlanması zor bir şeydir. Günün birinde Berber Hüseyin Abi kahramanlarımızın karşısına çılgın ancak cazip bir planla çıkar. Almanya'daki dayıoğlu vefat ettiğinde, vasiyet olarak da neyi işaret ettiği belirsiz bir harita bırakmıştır. Bunun bir hazine haritası olduğuna kanaat getiren kahramanlarımız tutundukları bu umut ışığının peşinden Edirne’ye yola koyulurlar...

OYUNCULAR KİMLER?

Şevket Çoruh
İlker Ayrık
Timur Acar
Murat Akkoyunlu
Didem Balçın
Hakan Bilgin
Hande Katipoğlu
Tim Seyfi
Ceyhun Yılmaz
Derya Şensoy

'İlk kez böyle bir şey oluyor' Bir anda topraktan çıkmaya başladı!Rize'de merkeze bağlı Bozkale köyünde yeraltından çıkan buhar, görenleri endişelendirdi. Köye gelen maskeli ve özel kıyafetli ekipler, alanda ölçüm yaptı, aldıkları toprak ve buhar numunesini incelenmek üzere laboratuvara gönderdi. İlk tespitlere göre tehlike sınırı altındaki amonyak olduğu belirtilen buharla ilgili kesin sonuç bekleniyor.
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