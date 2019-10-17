Can Tertip filmi konusu ve başrol oyuncuları

Can Tertip filmi bu akşam Kanal D ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Burak Kuka'nın yer aldığı Can Tertip filmi sinema salonlarında 4 hafta boyunca gösterimde kalırken sadece 5.415 seyirci tarafından izlendi.

CAN TERTİP FİLMİ BAŞROL OYUNCULARI

Can Tertip filminin başrollerinde Ümit Erdim, Volkan Demirok, Cengiz Küçükayvaz, Hakan Ural, Sinan Engin, Deniz Özerman, Tuna Orhan, Sinan Bengier, Süeda Çil, Deniz Sipahi gibi isimler yer alıyor.

CAN TERTİP FİLMİ KONUSU

Bütün hayatını hiçbir işe yaramadan geçiren Şakir ve tek hayali askerlik yapmak olan İlyas’ın yolları aynı asker ocağında birleşir. İlyas’ın saf bir insan olduğunu farkeden Şakir, İlyas'ı askerden kaçmaya ikna eder ve maceraları başlar.