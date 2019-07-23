Can Yaman nereli? Can Yaman kaç yaşında?

Liseyi İtalyan Lisesi'nde okuyan Yaman, Yeditepe Üniversitesi'nin hukuk bölümünden 2012 yılında mezun olmuştur. Futbolcu ve teknik direktör Fuat Yaman'ın yeğenidir.Liseyi İtalyan Lisesi'nde okuyan Yaman, Yeditepe Üniversitesi'nin hukuk bölümünden 2012 yılında mezun olmuştur. Futbolcu ve teknik direktör Fuat Yaman'ın yeğenidir.



Baba tarafından Arnavut kökenlidir.



Filmografi



Dizi



2014-2015 Gönül İşleri Bedir

2015-2016 İnadına Aşk Yalın Aras

2016-2017 Hangimiz Sevmedik Tarık Çam

2017 Dolunay Ferit Aslan

2018-2019 Erkenci Kuş Can Divit Başrol