23.07.2019 - 11:58
Can Yaman nereli? Can Yaman kaç yaşında?
8 Kasım 1989'da İstanbul'da doğan Can Yaman, Gönül İşleri, İnadına Aşk, Hangimiz Sevmedik, Dolunay ve Erkenci kuş adlı dizilerdeki rolleriyle tanındı. Can Yaman'ın yaşamına dair merak edilen bilgiler yoğun ilgi görmeye başladı. Peki Can Yaman kaç yaşında? Can Yaman nereli?
Liseyi İtalyan Lisesi'nde okuyan Yaman, Yeditepe Üniversitesi'nin hukuk bölümünden 2012 yılında mezun olmuştur. Futbolcu ve teknik direktör Fuat Yaman'ın yeğenidir.Liseyi İtalyan Lisesi'nde okuyan Yaman, Yeditepe Üniversitesi'nin hukuk bölümünden 2012 yılında mezun olmuştur. Futbolcu ve teknik direktör Fuat Yaman'ın yeğenidir.
Baba tarafından Arnavut kökenlidir.
Filmografi
Dizi
2014-2015 Gönül İşleri Bedir
2015-2016 İnadına Aşk Yalın Aras
2016-2017 Hangimiz Sevmedik Tarık Çam
2017 Dolunay Ferit Aslan
2018-2019 Erkenci Kuş Can Divit Başrol