Can Yaman'ın yaşı ve boyu kaç? Can Yaman'ın sevgilisi kim? Hangi dizilerde oynadı?

Son zamanların en çok konuşulan ünlü oyuncu isimlerden biri Can Yaman'ın yaşamına dair merak edilen bilgiler merakla araştırılıyor. Can Yaman kaç yaşında, Can Yaman nereli, Can Yaman hangi dizilerde oynadı, Can Yaman'ın sevgilisi var mı, gibi sorular yoğun ilgi görüyor.

CAN YAMAN'IN SEVGİLİSİ KİM?

Can Yaman'ın Aslışah Alkoçlar ile ilişki yaşadığı iddia edildi.

Filmografi

Dizi



2014-2015 Gönül İşleri Bedir Yardımcı Karakter

2015-2016 İnadına Aşk Yalın Aras Başrol

2016-2017 Hangimiz Sevmedik Tarık Çam Başrol

2017 Dolunay Ferit Aslan Başrol

2018-2019 Erkenci Kuş Can Divit Başrol