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24.10.2019 - 12:54 |

Can Yaman'ın yaşı ve boyu kaç? Can Yaman'ın sevgilisi kim? Hangi dizilerde oynadı?

8 Kasım 1989'da İstanbul'da doğan Can Yaman, Gönül İşleri, İnadına Aşk, Hangimiz Sevmedik, Dolunay ve Erkenci kuş adlı dizilerdeki rolleriyle tanınan Türk oyuncu. Liseyi İtalyan Lisesi'nde okuyan Yaman, Yeditepe Üniversitesi'nin hukuk bölümünden 2012 yılında mezun olmuştur. Futbolcu ve teknik direktör Fuat Yaman'ın yeğenidir. Baba tarafından Arnavut kökenlidir.

Can Yaman'ın yaşı ve boyu kaç? Can Yaman'ın sevgilisi kim? Hangi dizilerde oynadı?

Son zamanların en çok konuşulan ünlü oyuncu isimlerden biri Can Yaman'ın yaşamına dair merak edilen bilgiler merakla araştırılıyor. Can Yaman kaç yaşında, Can Yaman nereli, Can Yaman hangi dizilerde oynadı, Can Yaman'ın sevgilisi var mı, gibi sorular yoğun ilgi görüyor.

CAN YAMAN'IN SEVGİLİSİ KİM?

Can Yaman'ın Aslışah Alkoçlar ile ilişki yaşadığı iddia edildi.

Filmografi

Dizi

2014-2015 Gönül İşleri Bedir Yardımcı Karakter
2015-2016 İnadına Aşk Yalın Aras Başrol
2016-2017 Hangimiz Sevmedik Tarık Çam Başrol
2017 Dolunay Ferit Aslan Başrol
2018-2019 Erkenci Kuş Can Divit Başrol

Yanan minibüs polis aracına çarparak böyle durabildiİstanbul Havalimanı girişinde seyir halindeyken alev almasının ardından freni boşalarak, yokuş aşağı giden minibüs, polis aracına çarptıktan sonra durabildi.
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