Çanakkale'de 40'ı çocuk, 84 kaçak göçmen yakalandı

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi açıklarında iki ayrı lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edilmesi üzerine bölgeye hareket etti. Operasyonda durdurulan harekat halindeki lastik botlar içinde 40'ı çocuk, 20'si kadın ve 24'ü erkek olmak üzere Afganistan uyruklu toplam 84 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik botuyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
MSB görüntüleri yayınladı! Kalleş tuzakMSB: Terör örgütü PKK/YPG’nin Rasulayn-Tal Halaf arasında Habur nehri üzerinde bulunan ve sivillerin kullandığı köprüye 6 adet anti-tank mayınından oluşan EYP tuzakladığı tespit edildi. Trafiğe kapatılan köprüdeki düzenek SAS Timlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.