Çanakkale'de 40'ı çocuk, 84 kaçak göçmen yakalandı

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi açıklarında iki ayrı lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edilmesi üzerine bölgeye hareket etti. Operasyonda durdurulan harekat halindeki lastik botlar içinde 40'ı çocuk, 20'si kadın ve 24'ü erkek olmak üzere Afganistan uyruklu toplam 84 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik botuyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.