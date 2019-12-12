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12.12.2019 - 16:09 | | DHA

Çanakkale'de minibüste 50 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’de düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 50 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör gözaltına alındı.

Çanakkale'de minibüste 50 kaçak göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce, Ayvacık bölgesinde düzenlenen operasyonda minibüs içinde Afganistan uyruklu 50 kaçak göçmen can yelekleri ile birlikte ele geçirildi. Operasyonda ayrıca durdurulan otomobildeki organizatör şüphelisi M.Y., C.O. ve S.Ö. yakalandı. Kaçaklar jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilirken, gözaltına alınan 3 şüphelinin sorgusu sürüyor.

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