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16.09.2019 - 10:15 | | İHA

Çanakkale'de şok baskın! Böyle ele geçirildiler

Çanakkale Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çanakkale genelinde silah kaçakçılığı suçları ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda iki kişinin ikametlerinde yapılan aramalar neticesinde çeşitli silahlar ele geçirildi.

Çanakkale'de şok baskın! Böyle ele geçirildiler

Çanakkale'nin Biga ilçesinde önceki gün Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılan çalışmada T.Ö. ve B.K. isimli şahısların ikametlerinde yapılan aramalar neticesinde; 1 adet Glock marka tabanca, 40 adet 9x19mm tabanca mermisi, 5 adet av tüfeği ve 17 adet bu tüfeklere ait dolu kartuş ele geçirildi ve malzemelerin tümüne el konuldu.

Olayla ilgili T.Ö. ve B.K. isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan şüpheliler, yapılan işlemlerinin ardından Biga Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı.

Köpeğe ve kendine engel olmaya çalışan çocuğa taş attıKocaeli'nin Körfez ilçesinde, bir kişi yerde yatan köpeğe taş atarken, kendisine engel olmaya çalışan çocuğu da tokat atmaya çalışıp taş attı. Görüntüler sosyal medyada yayınlanırken, büyük tepki oluştu.
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