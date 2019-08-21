MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemCanlı bombanın yakalanma anı kamerada
21.08.2019 - 10:07

Canlı bombanın yakalanma anı kamerada

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde yer alan ve Balıklıgöl’e yaklaşık 100 metre mesafede bulunan Haşimiye Meydanı civarındaki Meşarkiye Caddesi'nde, üzerinde canlı bomba düzeneği olan bir terörist 8 Ağustos'ta yakalandı.

Canlı bombanın yakalanma anı kamerada

Polis tarafından yakalanan terörist gözaltına alınırken, üzerindeki düzenek ise sökülerek fünye ile patlatılmıştı.

Teröristin yakalanma anına ait görüntülere ulaşıldı.

Öte yandan teröristin örgütün Suriye'deki kamplarından geldiği ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün katıldığı bir televizyon programında "Biz bu gece Türkiye'nin önemli bir merkezine giden bombayı Şanlıurfa'dan çıkarken yakaladık. Bundan tam bir hafta önce onun tam 4 katı büyüklüğündeki bir bombayı daha yakaladık. Yılbaşından bu güne kadar 160 önemli olayı engelledi bizimkiler. Bunlardan bir tanesi gerçekleşmiş olsaydı uluslararası problem haline gelecekti." demişti.

Kaynak: TRT Haber

Canlı bombanın yakalanma anı kamerada

Canlı bombanın yakalanma anı kamerada

Canlı bombanın yakalanma anı kamerada

Üç ailenin karıştığı kavgada kan aktı! 6 ölü, 8 yaralıDiyarbakır'ın Silvan ilçesinde üç ailenin karıştığı silahlı kavgada biri kadın 6 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kavga eden esnaflar sivil polisi yaraladı!

Kavga eden esnaflar sivil polisi yaraladı!

Yabancıların evlerini hedef alan hırsız yakalandı!

Yabancıların evlerini hedef alan hırsız yakalandı!

Mersin'de hareketli dakikalar! Herkes seferber oldu

Mersin'de hareketli dakikalar! Herkes seferber oldu

Yaşayan tarih Ayşe nine

Yaşayan tarih Ayşe nine

Sıradaki Haber