Canlı yayında flaş Münbiç açıklaması: Türkiye'nin hazırlığını görünce terk ettiler

Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Tomar CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada, “ABD ile Rusya arasında bir anlaşma var gibi görünüyor. Fırat'ın batısı Rusya kontrolünde doğusu ise ABD'nin kontrolündeydi. Tek nokta kalmıştı ABD'nin ve PKK'nın kontrolünde batıda Münbiç'ti. ABD bu noktada Türkiye'ye verdiği sözü tutmadı. Türkiye'nin Münbiç'le ilgili hazırlık yaptığı öğrenince birdenbire orayı terk ettiler. Türklerin eline geçmesindense Esed ve Rusya'ya geçmesini tercih ettiler. Son duruma da baktığımızda meşhur M4 yolu var Münbiç'ten geçen Rusya ve Esed güçleri tarafından alındığı kuzeyde de Türkiye'nin oraya doğru ilerlediği görülüyor. Münbiç meselesi önemli. Sayın Cumhurbaşkanımız da söyledi. Terör örgütünün kontrolünde olmasındansa zaten Suriye'nin toprağı Esed rejiminin elinde olması Türkiye için de tercih edilebilir bir durum olduğunu söyledi” dedi.

ABD VE RUSYA HANGİ KONUDA ANLAŞTI?

“Benim tezim doğunun ABD kontrolünde batının Rusya kontrolünde olması noktasında. Büyük devletler çok çeşitli aktörlerle konuşabilirler” diyen Cengiz Tomar, “Münbiç'in ABD açısından çok büyük önemi yok ama bizim açımızdan var. Bu bölgede Arap aşiretleri var. Bu aşiretlerin büyük kısmı da YPG'ye karşı. Bu kabilelerin tercihleri Türkiye o da olmazsa Esed rejimi. Esed rejimi için Münbiç'in en önemli özelliği prestij açısından önemli. Arap rejimlerinde kabile reislerinin desteği çok önemli. Burayı ele geçirmek hem Fırat'ın batısında olmak için prestij hem de Arap aşiretleri nezdinde tekrar meşru bir rejim olarak görülmesi için prestij kaynağı. Münbiç'te Suriye'nin ısrar ettiğini düşünüyorum. Rusya da M4 karayolu üzerinden giderek Türkiye ile rejim güçlerinin bir araya gelmesini engelledi. Bu bölge yoğun nüfuslu bir bölge ve Arap ağırlıklı. Bizim temel sıkıntımız acaba rejim burada YPG ile anlaştı mı yoksa Fırat'ın doğusuna mı geçecekler bu soru önemli” açıklamasında bulundu.

REJİMLE KARŞI KARŞIYA GELME SÖZ KONUSU OLUR MU?

Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektörü Tomar, “Rusya'nın araya girdiği bir dönemde iki tarafın da bu manada çatışmaya girmek istemeyeceğini ben düşünüyorum. Bölge çok karışık. Bir provokasyon veya karşı karşıya gelmeler can sıkıcısı. Şuanda YPG hala Münbiç merkezinin içinde. Esed rejimi kontrolü ele geçirmiş olsa da YPG hala merkezde” ifadelerine yer verdi.

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Tomar açıklamasına şöyle devam etti;

ABD'nin tutumu aslında Münbiç olayı bile ne kadar güvenilmez bir tutum olduğunu gösteriyor. Münbiç konusunda ne kadar ısrarcıydık. Anlaşma da yapıldı ancak bugüne kadar orayı terk etmediler. Tam Türkiye'nin o bölgeye geldiği esnada orayı bir anda kontrolsüz bir şekilde terk ederek o bölgenin Esed rejiminin eline geçmesi veya Rusya'nın kontrolüne geçmesini sağladılar. Biz ABD'ye son 20 yılda pek çok defa olduğu gibi güvenmekte zorlanıyoruz. Aynı şey Fırat'ın doğusu için de geçerli. 30-35 kilometrelik derinliği yıllardır söylüyorduk, DEAŞ ile de mücadele yapmaya hazırdık ama ABD kabul etmedi. Trump'a da içerde ve dışarıda yoğun baskı var. O da bu baskıları azaltmak için çeşitli manevralar yapmakta. Bizim için önemli olan bölge Münbiç'i Esed rejiminin eline geçtiğini düşünürsek, Fırat'ın doğusundaki M4 karayolunun kuzeyindeki bölge. İlerlememizde herhangi bir problem yok. Ateşkes ne zaman yapılabilir Türkiye açısından M4 karayolunun tamamen alınmasından sonra yapılabilir. Aksi halde YPG/PKK olduğu müddetçe Türkiye için varoluşsal bir tehlike yaratıyor. Bizim için bıçak kemiğe dayanmış durumda. Tüm baskı ve yaptırımlara rağmen Türkiye tehdit olarak gördüğü için bu konuda ısrar ediyor. Ateşkes olabilmesi için YPG'nin M4 karayolunun kuzeyinden güneyine inmesi gerekiyor. Aksi takdirde Türkiye tarafından kabul edilmesi pek mümkün görünmüyor.