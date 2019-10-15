Cansu Canan Özgen kimdir, kaç yaşında?

Cansu Canan Özgen kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. BJK TV'de başladığı sunuculuk kariyerine çeşitli kanallarda gerçekleştirdiği sunuculuk kariyer ile devam eden Cansu Canan Özgen son olarak TV8 ekranında yayınlanan sabah kuşapı programı Gel Konuşalım'da sunuculuk yapmaktadır.

Cansu Canan Özgen, TV ekranında sunuculuğun yanı sıra aynı zamanda gazateci ve yazardır. Anne tarafından Selanik göçmeni olan Cansu Canan Özgen'in babası aslen Erzurumludur.

Kariyerine BJK TV'de sunuculuk yaparak başlayan Cansu Canan Özgen daha sonra bu alandaki kariyerine Habertürk TV'de devam etmiştir.

Cansu Canan Özgen 23 Eylül 1989 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

KARİYERİ

BJK TV'de başladığı sunuculuk kariyerinde Habertürk TV'ye geçiş yaparak çalıştığı 2013-2018 yılları arasındaki dönemde haber kuşaklarında sunuculuk yapmış ayrıca geniş bir izleyici kitlesi tarafından beğeniyle izlenen gizem-strateji ve tarihsel konuların ele alındığı "Öteki Gündem" programı ile ekranlara gelmiştir. 2018'de Habertürk TV'den ayrılarak A Haber Kanalı'na geçerek bir süre hafta sonu haber kuşaklarını sunan Cansu Canan Özgen 2019 yılının başından itibaren aynı yayın grubuna bağlı A Para kanalına geçerek Cuma geceleri yayınlanan "Gündem Dışı" programıyla ekranlara gelmeye devam etmiştir.1 Ağustos 2019'da A Para kanalından ayrılan Özgen, TV8 kanalına geçerek "8'de Bugün" programıyla ekranlara gelmeye başlamıştır.

Sunuculuk kariyeri dışında bireysel olarak ve sanat tarihçisi Talha Uğurluel ile birlikte kitaplar yazıp yayınlayan Cansu Canan Özgen ayrıca birçok kitap semineri ile fuarda konuşmacı olarak yer almıştır