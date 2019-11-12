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12.11.2019 - 13:54 | | DHA

Çarptığı kadının başından bir an olsun ayrılmadı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Semran Yılmaz (46), otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Otomobil sürücüsü Ali Özdemir, yaralı kadının yanından bir an olsun ayrılmadı.

Çarptığı kadının başından bir an olsun ayrılmadı

Kaza, saat 12.30 sıralarında Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’nde meydana geldi. Ali Özdemir (37) yönetimindeki 67 AAN 322 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Semran Yılmaz’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Semran Yılmaz, yaralandı. Aracından inen Ali Özdemir, yerdeki yaralı kadının yanından bir an olsun ayrılmadı. Semran Yılmaz gözyaşlarını tutamadı. Ali Özdemir, aracından getirdiği yastığı Yılmaz’ın başının altına koymak istedi. Yılmaz ise boynunun ağrıdığını söyleyerek kabul etmedi.

Sağlık ekipleri, Semran Yılmaz’ı ilk müdahalenin ardından özel hastaneye kaldırdı. Yılmaz’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sürücü Ali Özdemir ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

 

 

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