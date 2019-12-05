Çatı katı kenevir serası yapıp, fıstık dağıttılar

İstanbul'da alınan ihbarı değerlendiren İstanbul Narkotik ekipleri, Avcılar Denizköşkler mahallesinde bir binanın çatısında uyuşturucu üretildiğini belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takiplerde, özel yalıtım malzemeyle kaplanan çatı katta saksılar içerisinde kenevir yetiştiriciliği yapıldığı bilgisine ulaşan ekipler adrese baskın düzenledi. Binanın çatı katında arama yapan ekipler, özel ısı, ışık ve havalandırma düzenekleriyle Hint keneviri yetiştirildiği belirlenen bir serayla karşılaştı. Botanik bahçelerini aratmayan seranın sahibi olarak apartman sakinleri Ozan P. ve İbrahim Y. isimleri gözaltına alındı.

Yapılan incelemede, sulama ve nem ölçme düzenekleriyle desteklenen serada, hasada bir hafta kala saksılar içerisinde 57 kilo ağırlığında 200 kök Hint keneviri ele geçiren narkotik ekipleri, kenevirlerin kurutulup esrara dönüştürülerek piyasaya sürülmesi halinde değerinin 2 milyon lira civarında olduğunu ifade etti.

Ele geçen kenevirler ve uyuşturucu üretiminde kullanılan seraya el koyup emniyete götüren ekipler, konuyla ilgili olarak ifadesine başvurduğu apartman sakinlerinden ilginç bilgilere ulaştı. Polisten alınan bilgiye göre; çatıya sürekli toprak taşıyan ve uyuşturucu serasının sahibi olarak gözaltına alınan 2 apartman sakinine “Neden çatıya toprak taşıyorsunuz” şeklinde soru soran apartman sakinlerine “ fıstık üretiyoruz” diye cevap veren 2 zehir üreticisi, komşuların şüphesini kırmak için belli aralıklarla apartmanda fıstık ikramında bulunduğu da ileri sürüldü.

Apartman sakinlerine kapı kapı dolaşarak belirli günlerde “çatıda yetiştirdiğimiz fıstıklardan bunlar, tatmak ister misiniz” diyerek fıstık ikramında bulunan 2 zehir üreticisinin, şüphesini kıramadıkları bir apartman sakinin ihbarıyla yakayı ele verdiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ozan P ve İbrahim Y. isimli zehir üreticileri tutuklanarak cezaevine kondu.