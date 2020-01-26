Cedi Osman kimdir? Cedi Osman nereli?

ABD Basketbol Ligi'nde (NBA) Chicago Bulls ile oynayacakları maç öncesinde Elazığ'daki depremin mağdurları için kampanya başlatan Cleveland Cavalierslı Cedi Osman'a çok sayıda sporcu ve sosyal medya kullanıcısı büyük destek verdi.

Milli basketbolcunun Twitter hesabından yaptığı, "Bu akşam oynayacağımız Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls maçında atılacak her 3 sayılık basket için Elazığ'daki depremin mağdurlarına 100 dolar bağışta bulunacağım. Haydi, atabildiğimiz kadar atıyoruz." paylaşımı kısa sürede karşılık buldu.

Cedi Osman'a ilk destek verenlerden biri ABD'li takım arkadaşı Larry Nance oldu. Milli basketbolcu, sosyal medya adresinden, "Güzel bir haberim var. Isınmada Larry Nance Jr. yanıma geldi 'Gel 200 yapalım. Ben de maçta atılan her 3 sayı için 200 dolar bağışlayayım.' dedi. Ben sadece kendi adıma 100 doları, 200 olarak güncelliyorum. Teşekkürler." paylaşımını yaptı.

CEDİ OSMAN KİMDİR?

Babası Türk, annesi Boşnak olan Cedi,1995 yılında Makedonya'nın Ohri şehrinde dünyaya geldi.Ailesiyle birlikte 1999 yılında Bosna-Hersek'in Saraybosna şehrine taşındı. Hareketli ve hiperaktif bir çocuk olan Cedi'yi ailesi okuldan arta kalan zamanlarını değerlendirmesi için onu 6 yaşındayken KK Bosna kulübüne kayıt ettirdi.[4] Saraybosna'da bir gün kulübünde basketbol oynarken EuroLeague takımı Anadolu Efes scoutları tarafından izlenip keşfedildi ve daha sonra 13 yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul'a getirildi. Türkiye'ye taşındıktan sonra Türk vatandaşlığına geçen Cedi, 2007 yılından itibaren Anadolu Efes alt yapısında forma giymeye başladı.[3] Anadolu Efes alt yapısında ilk olarak küçük takımda oynayarak başladı ve en son olarak yıldız ve genç takımlarında forma giydi. Ayrıca 2010 yılında yıldız takımla beraber Türkiye Yıldız Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda şampiyonluk elde etti. Cedi, 2011 yılındaki Jordan Brand Classic Uluslararası Maçı'nda oynaması için çağrıldı ve Mario Hezonja ve Andrew Wiggins'inde forma giydiği Dünya takımında 27 dakika süre alıp karşılaşmayı 14 sayı, 5 ribaund, 3 asist ve 6 top çalma ile tamamladı.

Cleveland Cavaliers

18 Temmuz 2017 tarihinde NBA takımı Cleveland Cavaliers ile sözleşme imzaladı.[38] 25 Ocak 2019 tarihinde Miami Heat karşısında oynadığı maçta 29 sayı atarak NBA'deki kariyer rekorunu kırdı. 7 Mart 2019 tarihinde oynanan Brooklyn Nets maçında ise NBA'deki 1000 sayı barajını aştı.

Millî takım kariyeri



Genç millî takım



Alt yaş kategorilerinde Türkiye formasını ilk kez 2011 FIBA U-16 Avrupa Şampiyonası'nda giyen Cedi, takımıyla beraber turnuvada yedinci sırada yer alırken forma giydiği dokuz karşılaşmada maç başına 12.3 sayı, 2.3 ribaund ve 1.6 asist ortalamalarıyla oynadı.[40] 2013 FIBA U-18 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye finalde Hırvatistan'ı 81-74 yenerek şampiyonluk yaşadı.[41] Cedi turnuvada forma giydiği sekiz karşılaşmada maç başına 19.6 dakikada 6.4 sayı, 2.3 ribaund ve 1.0 asist ortalamalarıyla tamamladı.[42] 2014 FIBA U-20 Avrupa Şampiyonası final karşılaşmasında Türkiye, İspanya'yı 65-57 mağlup ederek şampiyon oldu.[43] Cedi turnuvada en yüksek sayı rakamına çeyrek finalde 24 sayı attığı Litvanya karşılaşmasında ulaştı.[44] Ayrıca oynadığı on karşılaşmada maç başına 13.7 sayı, 4,1 ribaund ve 2,5 asist ortalamaları yakalayarak turnuvanın En İyi Beşi'ne seçildi ve Şampiyonanın En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülünü kazandı.

A millî takım



Cedi, Türkiye millî basketbol takımı formasını ilk kez İspanya'da düzenlenen 2014 FIBA Dünya Şampiyonası'nda giydi.[46] Turnuvanun ilk karşılaşması olan Yeni Zelanda maçında ilk resmî A millî maçına çıktı ve karşılaşmayı 2 ribaund ile tamamladı. Türkiye'nin çeyrek finalde Litvanya'ya 73-61 yenilerek elendiği turnuvada Cedi, forma giydiği yedi karşılaşmada maç başına 9 dakika süre alıp 2.3 sayı ve 1 ribaund ortalamaları ile oynadı.

2015 Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesinde millî takım koçu Ergin Ataman, Cedi'yi ilk beşte oynatmayı planladığını açıkladı.[49] Cedi turnuvanın başlamasına kısa bir süre kala oynanan Polonya karşılaşmasında sakatlandı ve kalan hazırlık maçlarında yer almadı. Turnuvada oynanan altı karşılaşmada ise ilk beşte başladı. Türkiye grubundan üç galibiyet, iki mağlubiyet ile dördüncü sırada çıkarken ikinci turda eşleştiği ev sahibi Fransa'ya 76-53 yenilerek elendi ve 2016 Yaz Olimpiyatları'nda oynama hakkını kaybetti. Cedi maç başına 32.5 dakika süre aldığı turnuvayı 12.7 sayı, 5.0 ribaund ve 2.0 asist ortalamalarıyla tamamladı.[53] Ayrıca turnuvadaki en etkili maçını gruptaki beşinci ve son karşılaşma olan İzlanda maçında 38 dakikada 22 sayı, 4 ribaund, 6 asist ve 2 top çalma yaparak oynadı.