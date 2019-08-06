Çelo filmini kim yönetti? Filmin konusu nedir?

Çelo filminin konusu: Çelo 2 yaşlarındayken yetim düşen köylü bir çocuktur. Yetim kalmasının ardından acımasız amcası ve yengesiyle birlikte büyümek zorunda kalır. Onu köye bağlayan tek şey ise amcasının kızı Kezik'e duyduğu büyük aşktır. Büyüdükçe çobanlıkla ayakta kalmaya çalışan Çelo en sonunda amcasının ve yengesinin zulmüne dayanamaz ve 14 yaşında evden kaçar. Geri gelip Kezik'i almayı düşünerek köyden giden Çelo, seneler sonra geri döndüğünde Kezik'i sevmediği biriyle evli halde bulur. Babasının tarlalarından hissesini ve sevdiği kızı almaya kararlı olan Çelo vazgeçmez, ancak Çelo da, Kezik de bu uğurda büyük şeyleri feda etmekle sınanacaktır...



Abbas Sayar’ın aynı adlı romanından usta yönetmen Biket İlhan’ın senaryosu ile uyarlanan filmin yönetmenliğini de yine Biket İlhan üstleniyor.

OYUNCULAR KİMLER?

Kadir Özdal

Merve Erdoğan

Mutlu Güney

Şamil Kafkas

Ayten Uncuoğlu

Zeliha Güney

Özgür Erkekli

Ahenk Demir