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30.12.2019 - 07:52 |

Cemre Uyanık kimdir, kaç yaşında? MasterChef Cemre Uyanık aslen nereli?

Cemre Uyanık dün akşam ekrana gelen MasterChef yarışmasında en oynanan 3 oyunun ardından en çok puanı alan ve aynı zamanda MasterChef 2019'un Şampiyonu olan isim oldu. Cemre Uyanık'ın şampiyon olmasının ardından MasterChef şampiyonu hakkında aramalar sıklaştı. Peki Cemre Uyanık kimdir? Cemre Uyanık kaç yaşında?

Cemre Uyanık kimdir, kaç yaşında? MasterChef Cemre Uyanık aslen nereli?

Cemre Uyanık, MasterChef Türkiye yarışmasında şampiyon olan isim oldu. MasterChef'te finale Alican ile birlikte kalan Cemre, finalde rakibi ile birlikte 3 oyun oynadı. Son oyunun canlı olarak ekrana geldiği MasterChef 2019'da 43-42 başlayan canlı yayında maharetlerini sergileyen iki yetenekli Şef adayından en çok puanı alan isim Cemre oldu ve MasterChef Türkiye şampiyonu olan isim oldu. Peki Cemre Uyanık kimdir?

MASTERCHEF TÜRKİYE ŞAMPİYONU CEMRE UYANIK KİMDİR?

27 yaşında olan Cemre Uyanık, MasterChef Türkiye'ye İstanbul'dan katılıyor. Özel bir üniversitenin aşçılık bölümünden mezun olan Cemre Uyanık, küçüklüğünden bu yana Uzak Doğu mutfağına ilgi duyuyor. Denemeden hiçbir şeyin bilinemeyeceğini ifade eden Cemre Uyanık, MasterChef'e katılma nedeninin kendini deneyimlemek olduğunu söyledi. MasterChef Türkiye'nin beşinci bölümünde Cemre Uyanık, yaptığı tatlıyla jüriyi ikna etti ve 14 yarışmacıdan biri olmaya hak kazandı.

 

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