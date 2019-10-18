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18.10.2019 - 10:01 | | AA

Cenaze yolunda feci kaza! Yaralılar var

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde, cenaze törenine katılmak üzere gidenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 34 kişi yaralandı.

Cenaze yolunda feci kaza! Yaralılar var

İstanbul'dan, Çankırı'daki bir cenazeye gelenleri taşıyan Ümraniye Belediyesine ait Cemil Güney’in (43) kullandığı 34 VN 2677 plakalı otobüs, Kurşunlu ilçesi yakınlarında devrildi.

Kazada sürücü Güney'in de aralarında bulunduğu 34 kişi yaralandı.

Yaralılar Çankırı, Kurşunlu ve çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.

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