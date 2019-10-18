Cenaze yolunda feci kaza! Yaralılar var

İstanbul'dan, Çankırı'daki bir cenazeye gelenleri taşıyan Ümraniye Belediyesine ait Cemil Güney’in (43) kullandığı 34 VN 2677 plakalı otobüs, Kurşunlu ilçesi yakınlarında devrildi.
Kazada sürücü Güney'in de aralarında bulunduğu 34 kişi yaralandı.
Yaralılar Çankırı, Kurşunlu ve çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.
Ukrayna'da tramvay yoluna park eden kadın sürücü, trafiği 2 saat boyunca felç ettiUkrayna'da aracını tramvay trafiğini engelleyecek şekilde park kadın sürücü, trafiği 2 saat boyunca felç etti. Rayların kenarına park edilen aracı, tramvaydaki yolcular ve çevredekiler ileriye ve geriye iterek tramvayların önünü açtı.