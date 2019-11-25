MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriCenazede zor anlar! 'Ne istedin kızımdan'
25.11.2019 - 15:02 | | İHA

Cenazede zor anlar! 'Ne istedin kızımdan'

Eskişehir’de eski kocasının satırla saldırmasından 44 gün sonra hayatını kaybeden Ayşe Tuğba Aslan, son yolculuğuna kadınların omzunda uğurlandı. Cenazede feryat eden anne Meral Sondikme, “Ne istedin kızımdan, Azrail gibi gezdi peşinden” dedi.

Cenazede zor anlar! 'Ne istedin kızımdan'
Eski kocasının satırla saldırdığı Ayşe Tuğba son yolculuğuna uğurlandı
Eski kocasının satırla saldırdığı Ayşe Tuğba son yolculuğuna uğurlandı
Eski kocasının satırla saldırdığı Ayşe Tuğba son yolculuğuna uğurlandı
Haberin Tüm Fotoğrafları

Olay, Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda 11 Ekim'de meydana geldi. 25 yıllık kocasından yaklaşık 6 ay önce boşanan Ayşe Tuba Arslan (45), mesai bitiminde evine dönmek için dolmuşa bindi. Bu esnada eski eşini dolmuştan indiği yerde bekleyen Yalçın Ö. (52), yanında taşıdığı satırla Arslan’a Atatürk Bulvarı üzerinde yürüdüğü esnada saldırdı. Ağır yaralanan Arslan, Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Servisine yatırıldı. Burada yaklaşık 44 gündür tedavisi süren Arslan, dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Tuğba Arslan’ın cenazesi ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alınarak cenaze namazının kılınacağı Sami Ramazanoğlu Camii'ne getirildi. Burada kızının tabutuna sarılan annenin feryadı cenazeye gelenleri kahretti. Acılı anne tabut başında, “Benim kimsem kalmadı. Ne istedin kızımdan. Gitti Tuğbam. Bir hayvan bile böyle doğranmaz. Eceli ile ölmedi. Her şeyini bıraktı. Azrail gibi. Satırlı katil paramparça etmiş. Hayvan dahi öyle doğranmaz” diye feryat etti.

TABUTU KADINLAR TAŞIDI

Sami Ramazanoğlu Camii'nde cenaze namazını kıldıran İmam Necmi Dünya cemaate seslenerek, “Rabbimizden isteğimiz, temennimiz bunun son olması. Bir daha Ayşelerin, Tuğbaların akıbetleri böyle olmasın” ifadelerini kullandı. Kılınan cenaze namazının ardından tabut kadınların omzunda cenaze aracına taşındı. Arslan’ın cenazesi defnedilmek üzere Asri Mezarlığa götürüldü.

KADINLARDAN AÇIKLAMA

Ayşe Tuğba’nın hayatını kaybetmesinin ardından olayın gerçekleştiği yerde giden kadınlar cenaze namazından önce bir açıklama yaptı. Burada slogan atan kadınlar, "kadın cinayetleri politiktir" ve "şiddete sessiz kalmayacağız" diyerek cinayete karşı tepki gösterdi.

Zıpkınla 4 kiloluk sinariti avladıÇanakkale Boğazı'nda avladığı büyük balıklarla tanına dalgıç Müjdat Turan (46), trofe avı için zıpkın ile yaptığı dalışta 4 kilo ağırlığında sinarit avladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

26 yıl sonra korkunç itiraf! Fatoş bebek nefessiz kalıp ölmüş

26 yıl sonra korkunç itiraf! Fatoş bebek nefessiz kalıp ölmüş

Emine Erdoğan: Kadına yönelik şiddet tüm dünyada yaşanan küresel bir sorundur

Emine Erdoğan: Kadına yönelik şiddet tüm dünyada yaşanan küresel bir sorundur

Yaya geçidindeki çocuğa otomobil çarptı!

Yaya geçidindeki çocuğa otomobil çarptı!

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanır?

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanır?

Sıradaki Haber