Ceren Kaplakarslan kimdir, kaç yaşında? Ceren Kaplakarslan neden gündem oldu?

Ceren Kaplakarslan kimdir? Gün itibariyle en çok konuşulan isimlerden biri olan oyuncu ve manken Ceren Kaplakarslan ile ilgili merak edilen tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte konuyla ilgili ayrıntılar...



CEREN KAPLAKARSLAN KİMDİR?



Ceren Kaplakarslan ünlü organizatör Atilla Kaplakarslan’ın kızıdır. New York Film Akademisi ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi mezunudur.1989 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir.



2014'te ünlü şarkıcı Rafet El Roman ile evlenen güzel oyuncu, 2016 yılında olaylı bir şekilde Roman'dan boşanmıştı.



CEREN KAPLAKARSLAN NEDEN GÜNDEM OLDU?



Manken ve oyuncu Ceren Kaplakarslan ile annesi Nuray Deveci Yeşiltepe, 30 yaşındaki mankenin sevgilisi, iş insanı Temel Kankıran tarafından dövüldü. Sevgilisinin tekmeleyip tabancanın kabzasıyla yüzüne vurduğu 6 aylık hamile Kaplakarslan ve annesi, hastanede tedaviye alındı. Olayın ardından teslim olan Kankıran, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.