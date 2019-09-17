Ceren Kaplakarslan kimdir, kaç yaşında ve boyunda?

Ünlü manken ve oyuncu Ceren Kaplakarslan, bugün çarpıcı bir haberle gündeme geldi. Şarkıcı Rafel El Roman'ın eski eşi olan Ceren Kaplakarslan günün hakkında en çok arama yapılan isimleri arasında yer alıyor. Peki Ceren Kaplakarslan neden gündem oldu?



CEREN KAPLAKARSLAN KİMDİR?



Ceren Kaplakarslan ünlü organizatör Atilla Kaplakarslan’ın kızıdır. New York Film Akademisi ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi mezunudur.1989 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir.



2014'te ünlü şarkıcı Rafet El Roman ile evlenen güzel oyuncu, 2016 yılında olaylı bir şekilde Roman'dan boşanmıştı.



CEREN KAPLAKARSLAN NEDEN GÜNDEM OLDU?



Manken ve oyuncu Ceren Kaplakarslan ile annesi Nuray Deveci Yeşiltepe, 30 yaşındaki mankenin sevgilisi, iş insanı Temel Kankıran tarafından dövüldü. Sevgilisinin tekmeleyip tabancanın kabzasıyla yüzüne vurduğu 6 aylık hamile Kaplakarslan ve annesi, hastanede tedaviye alındı. Olayın ardından teslim olan Kankıran, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.









RAFET EL ROMAN'DAN DESTEK!



Rafet El Roman, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Temel Kankıran tarafından şiddete uğrayan eski eşi Ceren Kaplakarslan ile ilgili konuştu. 6 aylık hamile olan Kaplakarslan'ın yanında olduğunu ifade eden şarkıcı, “O haberleri görünce çok üzüldüm. Gerçekten içler acısı. Tabii ki ilişkinin iç yüzü nedir, ne oldu? Onu bilmiyoruz ama gerekçe ne olursa olsun onu bu şekilde görmek beni içten yaraladı. Ceren tabii ki benim eski eşim, dostum, arkadaşım. İnanın o halde gördüğümde şok oldum. Kendisine ve ailesini geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi. Ceren Kaplakarslan ile henüz görüşmediğini ifade eden Rafet El Roman, “Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Bir kadına yapılması daha ağır. Hemen her gün bunu tartışıyoruz. 'Bu sonuncusu olur' diyoruz ama olmuyor. Bir gün Ceren'in bunu yaşayacağı, kaderin bize bunu yaşatacağı aklımın ucundan geçmezdi. Umarım her şey geride kalır. Bebeğini sağlıklı bir şekilde dünyaya getirir. Eski eşim de olsa her zaman onun yanındayım” şeklinde konuştu.