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04.12.2019 - 20:50 |

Ceren Özdemir kimdir, kaç yaşındaydı? Ceren Özdemir cinayeti ile ilgili bilgiler

Ordu'da geçtiğimiz gün korkunç bir cinayete kurban giden üniversite öğrencisi Ceren Özdemir ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki Ceren Özdemir kimdir, kaç yaşındaydı? İşte Ceren Özdemir cinayeti ile ilgili tüm bilgiler...

Ceren Özdemir kimdir, kaç yaşındaydı? Ceren Özdemir cinayeti ile ilgili bilgiler

Dün akşam saat 19.30 sularında balerin Ceren Özdemir bıçaklanarak öldürüldü. Cani olay yerinden kaçarken Ceren'in ölümü tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Bu yürek dağlayan olay sonrası Ceren Özdemir hakkındaki bilgiler araştırılmaya başlandı.

20 yaşındaki Ceren Özdemir Ordu'da antrenman sonrası geldiği evinin önünde bıçaklı saldırıya uğradı. Saat 19.30 sularında gerçekleşen olay sonrası tüm müdahalelere rağmen balerin Ceren Özdemir kurtarılamadı. Katil hala aranırken vatandaşlar Ceren hakkındaki bilgilere ulaşmak istedi.

Ceren Özdemir kimdir, kaç yaşındaydı Ceren Özdemir cinayeti ile ilgili bilgiler

CEREN ÖZDEMİR KİMDİR?

20 yaşındaki Ceren Özdemir, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'inci sınıf öğrencisi... Ceren Özdemir 3 Aralık 2019 Salı günü 19.30 sıralarında Altınordu ilçesinde bulunan evinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Özdemir’in kısa süre içerisinde tedavisi başlatılsa da genç balerin hayatını kaybetti.

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