Çeşme'de 2 günde 123 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik ekipleri, cuma günü, Süngükaya açıklarında lastik botta bir grup göçmenin yasa dışı geçiş yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik botu ekibince yeri tespit edilip, durdurulan lastik bottaki 22'si Suriye, 9'u Filistin ve 1'i Tunus uyruklu 32 kaçak göçmen yakalandı. 20'si erkek, 4'ü kadın ve 8'i çocuk olan grup, kıyıya getirildi. Cumartesi günü ise ihbarla Gerence Körfezi açıklarındaki lastik botta bir grup kaçak göçmenin bulunduğu öğrenildi. Bölgeye giden Sahil Güvenlik ekibince durdurulan lastik botta 26'sı Somali ve 14'ü Suriye uyruklu olmak üzere 40 göçmen yakalandı. 16'sı erkek, 12'si kadın ve 12'si çocuk olan grup da kıyıya getirildi.

Aynı gün Karaabdullah açıklarında lastik botta bir grup göçmenin olduğunu öğrenen ekipler, bölgeye gitti. Durdurulan lastik bottaki 18'i Suriye, 16'sı Filistin, 7'si Afganistan, 2'si Somali ve 2'si Eritre uyruklu 45 kaçak göçmen yakalandı. 21'i erkek, 7'si kadın ve 17'si çocuk olan grup da Sahil Güvenlik botuyla karaya getirildi. Son olarak yine cumartesi günü Karaabdullah açıklarında lastik botta bir grup göçmenin olduğu bildirildi. Ekipler tarafından durdurulan lastik bottaki 5'i Somali ve 1'i Filistin uyruklu olmak üzere 6 kaçak göçmen yakalandı. 2'si erkek ve 4'ü kadın olan grup, kıyıya getirildi. 4 lastik botta yakalanan 123 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.