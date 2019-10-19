MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemÇeşme'de 313 düzensiz göçmen yakalandı
19.10.2019 - 18:49 | | İHA

Çeşme'de 313 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinden, Yunanistan'ın Sakız Adası'na yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 243 göçmen sahil güvenlik ekiplerince, 70 göçmen de İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Çeşme'de 313 düzensiz göçmen yakalandı

Çeşme Körfezi'nde devriye görevi yapan sahil güvenlik ekipleri, 7 ayrı şişme bottaki 243 düzensiz göçmene müdahale ederek Çeşme İskelesi'ne getirdi. Suriye, Afganistan, Irak, İran, Filistin, Etiyopya, Kongo, Togo, Nijerya, Orta Afrika, Mali ve Senegal uyruklu göçmenlere, Uluslararası Göç Örgütü Çeşme temsilcileri tarafından yiyecek ve içecek dağıtılarak ihtiyaçları karşılandı. Göçmenler, işlemlerinin tamamlanması için Çeşme Belediyesine ait otobüslerle İlçe Jandarma Komutanlığına sevk edildi.

Göçmenlerin İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecekleri öğrenildi. Kış mevsimine girilirken, son dönemlerde yakalanan göçmen sayısı ise dikkat çekti.

    Pencereden atlayan kadını yakalamak isterken...Zeytinburnu'nda psikolojik sorunları olduğu belirtilen 32 yaşındaki Fulya B., pencereden atladı. Esnaf İbrahim Türkeli düşen kadını havada yakalamak isterken ağır yaralandı.
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    YÖKDİL sınav giriş yerleri belli oldu mu? YÖKDİL sınavı ne zaman?

    YÖKDİL sınav giriş yerleri belli oldu mu? YÖKDİL sınavı ne zaman?

    Murat Boz'un sevgilisi kim? Murat Boz kaç yaşında?

    Murat Boz'un sevgilisi kim? Murat Boz kaç yaşında?

    Burası ne Antalya ne Bodrum! Ekim ayında deniz keyfi yaptılar

    Burası ne Antalya ne Bodrum! Ekim ayında deniz keyfi yaptılar

    Canan Karatay'dan iddialı açıklama: Anne sütünün aynısıdır

    Canan Karatay'dan iddialı açıklama: Anne sütünün aynısıdır

    Sıradaki Haber